意粉一開嚇傻網友穀牛全爬出來！繁殖驚人逾300隻+驅除4招放4剋星

意粉穀牛｜近日，有網友在社交平台上分享，最近買的卷卷意粉，一打開就有好多穀牛爬出來。究竟為什麼會出現這樣的情況？又有那些方法能讓食物不被蟲蛀？



意粉穀牛｜未開封都會有殼牛？

近日有網友在Threads上分享了他姐姐買的卷卷意粉的經歷，一打開就有好多穀牛爬出來！從樓主分享的照片中可見，密封袋子裡確實爬滿了密密麻麻的穀牛，令人頭皮發麻。

貼文一出，有網友表示看圖片用密封袋裝著，是不是其實開過封？開封後又擺放在室溫下，出現穀牛是很正常的現象。但立馬有網友反駁可能是樓主開之後發現有穀牛，所以才緊急用密實袋封起來。

網友留言（nomnomomo@threads）

也有不少網友都紛紛表示也有遇到過同樣「中招」的經歷，更有網友表示穀牛好像會繁殖一樣，爭前恐後爬出來，人都嚇傻了：

「一次就話巧合啫，我都係咁喎，嚇到我傻咗啊嗰次，開頭都係一兩隻ok fine,之後完全唔受控祖宗18代都出埋嚟，仲搞到成個月都仲有一兩隻走出嚟」

「呀！！！！我前嗰排都買咗。。。又係有呢啲爬出嚟。。。成包揼咗。。。」

「De Cecco特別容易見到有蟲，懷疑無乜人買全部都擺左好耐，但佢真係好食d」



意粉穀牛｜意粉、米粉最易有穀牛 買碳水送蛋白質？

但也有網友認為這是很正常的，米粉、意粉這類乾燥穀物本來就極容易滋生穀牛，甚至有的網友表示還能補充蛋白質，一舉兩得。

「其實有穀牛真係好常見 唔關牌子事都唔關係邊度買事....意粉類/米類都一樣」

「所有意粉都會出谷牛，買前要睇清楚」

「榖牛同啲蛋，喺種麥嘅時候就已經存在。喺採摘、打粉到製成麵條時，有好多都未被「殺死」」

「買碳水送蛋白質」

「呢D野好易出殼牛」



穀牛（網上圖片）

意粉穀牛｜不傳播疾病 繁殖能力驚人

穀牛，又名米象或米蟲，身長約3毫米，是一種常見於穀物產品中的蟲。穀牛的蟲卵通常在稻穀收割或運送的過程中就已經藏於大米等穀物中。當儲存環境的溫度升高或空氣介入時，會形成適合蟲卵孵化的條件。幼蟲會在米粒內部發育。特別常見於大米、意粉之中，甚至綠豆、紅豆、花生、麵粉也會見到。

雖然穀牛本身沒有毒性，不會傳播疾病，也不會叮咬和螫傷人，但被稱為「蛀米大蟲」，會破壞和蛀食穀物，且繁殖能力驚人，滅蟲專家任永強曾向「01教煮」分享，其短短2個月的壽命就能誕下300多顆蟲卵。這些蟲卵的生命力極強，即使在真空（或密封）的環境下也能夠頑強存活，讓人防無可防。

穀牛繁殖能力驚人，能誕下300多顆蟲卵（Lilingli@小紅書）

防穀牛4招

雖然穀牛不會害人，但也不會有人想吃進肚子裡，想要徹底防穀牛，可以試試以下這幾個預防方法。

1. 濃味食物

穀牛和其他昆蟲對氣味極為敏感，而蒜頭、辣椒、花椒、八角等濃味食物會散發出強烈的刺激性氣味，從而可驅離穀牛。大蒜｜發芽變黃能吃嗎？蒜頭放太久4變化 台農糧署揭1情況別吃！

蒜頭、辣椒、花椒、八角等濃味食物會散發出強烈的刺激性氣味，從而可驅離穀牛（Surya Prakash@unsplash）

建議：蒜頭放3至5瓣，辣椒放2至3根即可，每2-3周檢查或更換一次。



2. 放雪櫃

任永強指穀牛一般在室溫狀態下存活，在13℃或以下的環境會變得不活躍甚至死亡。因此若將大米或者其他五穀類食物放入雪櫃冷藏，可有效去除它們。雪櫃除濕｜專家教善用1廚房小物加鹽效果更好！5招除臭別只放檸檬

將大米或者其他五穀類食物放入雪櫃冷藏，可有效去除它們。（Ello@unsplash）

建議： 使用氣密性高的玻璃罐、厚實的食品級塑膠密封盒等密封的容器，密封好再放入雪櫃。



3. 高溫加熱

穀牛的致死溫度在50℃至 60℃之間，除放雪櫃，高溫也可以殺死他們。

穀牛的致死溫度在50℃至 60℃之間，除放雪櫃，高溫也可以殺死他們。（Michal Balog@unsplash）

任永強建議：在烹煮時將食材加熱至100℃，就可以徹底殺死所有昆蟲。



4. 不要買散裝米

散裝米通常是放在開放的米桶中，在店內長期暴露於空氣中，空氣中的濕度和溫度變化大，為蟲卵提供適合孵化的溫暖。煮飯貼士｜紅豆燕麥白米4配搭穩血糖防便秘 煮雜糧飯4招要趁熱吃

散裝米通常是放在開放的米桶中，空氣中的濕度和溫度變化大，為蟲卵提供適合孵化的溫暖。（Emma Miller@unsplash）

建議：買真空包裝的米

