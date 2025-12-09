麥玲玲馬年催運｜生肖羊猴雞吉星拱照+開運食物　哪生肖桃花最旺?

2026年馬年將至，生肖屬羊、猴、雞的人士在來年均獲得吉星高照，在事業、財運、人緣均獲得吉星助力，堪輿學家麥玲玲建議這三個生肖再配合適合的食物，可以令身體更強健，心情更美好，來年運程自然更上一層樓。



2026年屬羊運程｜合太歲有貴人運 宜吃寧心安神食材

肖羊人士在馬年為「合太歲」，整體運勢平穩，又受「太陽」星拱照，擁有不俗的貴人運和創作運，帶動財運和出差機會。但是，同時受到晦氣星影響，容易心神不定和家宅不穩。

麥玲玲師傅建議：如想化解不穩定的心情，宜食用寧心安神的食材，例如百合、蓮子、桂圓、玫瑰花茶等，用以舒緩壓力，幫助恢復元氣。



整體可以益腎健脾、安神、助眠、生津清熱。如體質虛寒怕冷，可加入數片生薑。每星期可飲2-3次。

2026年屬猴運程｜文昌驛馬星入主 宜吃補腦食物

肖猴人士運在2026年運勢穩定，有「文昌」和「驛馬」星入主，事業和學習動力強勁，亦有助事業升遷和海外發展。有強烈的心志和動力，更需要有充沛的精力和強健的體魄去配合，也要慎防休息不足，才能事半功倍。

麥玲玲師傅建議：為配合吉星和運勢，建議多吃補腦和提升專注力的食物，例如核桃、藍莓、全穀麥片、雞蛋或深海魚類，有助應付奔波和消耗腦力的事業和工作。



2026年屬雞運程｜人緣桃花旺盛 宜吃放鬆心情食物

肖雞人士在2026年馬年獲「紅鸞」、「太陰」、「天乙」吉星進駐，人緣和桃花旺盛。單身者有望脫單，遇見理想對象；事業也獲女性貴人相助，有升遷機會。但同時有「貫索」、「勾神」星飛臨，令人容易神經緊張、睡眠欠佳。

麥玲玲師傅建議：可以進食放鬆心情的食物，如香蕉、牛奶、黑朱古力、燕麥、暖湯等，幫助舒緩緊張的情緒。



