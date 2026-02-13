團年開年飯食譜｜33款賀年菜式簡易做法！蒸石斑/蒜蓉蝦/鮑魚燜雞

賀年菜食譜｜團年飯食譜｜開年飯食譜｜團年飯、開年菜吃什麼？煮什麼？想到頭都大埋？如果害怕雕龍雕鳳，由早上忙到夜晚才煮出一餐飯，以下的賀年菜式食譜便最啱你！不少上得大枱的團年飯菜式未必如你想像中複雜和困難，以下就介紹30道簡單煮到的做節菜式，有肉類、海鮮、海味和蔬菜，不妨學煮幾味來送蛇迎馬，新一年食到肥肥白白又健康！



團年飯／開年飯食譜【肉類】氣炸蜜汁叉燒、脆皮燒肉、南乳蓮藕燜豬手、芥蘭金銀腸炒飯、鮑魚煎焗雞、電飯煲蒸雞、玫瑰豉油雞、鮑魚冬菇燜雞、生炒排骨、

團年飯／開年飯食譜１：燶邊蜜汁叉燒

【氣炸鍋食譜】自製燶邊蜜汁叉燒話咁易 香脆多汁氣炸煎焗一樣掂

氣炸蜜汁叉燒食譜

團年飯／開年飯食譜２：脆皮燒肉

【氣炸鍋食譜】脆皮燒肉媲美燒臘舖水準 5招令豬皮脆口鬆化

團年飯／開年飯食譜３：南乳蓮藕燜豬手

【豬手食譜】南乳蓮藕燜豬手惹味帶酒香 南乳為什麼紅色？

團年飯／開年飯食譜４：芥蘭金銀腸炒飯

【芥蘭金銀腸炒飯食譜】臘腸膶腸喻意金銀滿屋 簡單自煮賀年菜

芥蘭金銀腸炒飯食譜

團年飯／開年飯食譜５：鮑魚煎焗雞

【鮑魚煎焗雞食譜】大廚炮製體面賀年菜 小貼士令雞肉更嫩更香

鮑魚煎焗雞食譜

團年飯／開年飯食譜６：電飯煲蒸雞

【蒸雞食譜】電飯煲蒸雞 鮮味嫩滑免睇火（附斬雞教學短片）

電飯煲蒸雞食譜

團年飯／開年飯食譜７：豉油雞

【豉油雞食譜】玫瑰豉油雞皮爽肉嫩汁撈飯一流 剪雞擺盤零難度！

玫瑰豉油雞食譜

團年飯／開年飯食譜８：鮑魚冬菇燜雞

【鮑魚冬菇燜雞食譜】簡易賀年宴客菜 罐頭鮑魚煮得軟腍3秘訣！

鮑魚冬菇燜雞食譜

團年飯／開年飯食譜９：生炒排骨

【生炒排骨食譜】酸甜消滯比咕嚕肉嫩滑？廚師考牌菜簡易版

生炒排骨食譜

團年飯／開年飯食譜【海鮮】花甲蒸水蛋、黃金魚肉卷、清蒸石斑、豉汁蒸白鱔、茄汁蝦、蔥油蝦、黃金蝦、蒜蓉蒸開邊蝦、椒鹽瀨尿蝦、薑葱炒蟹、蒜蓉粉絲蒸扇貝、陳皮蒸鮑魚、黃金鮑魚、蒜蓉粉絲蒸貴妃蚌

團年飯／開年飯食譜10：花甲蒸水蛋

【花甲蒸水蛋食譜】花甲吐沙不用鐵匙鹽水 跟鼎爺學最有效方法！

花甲蒸水蛋食譜

團年飯／開年飯食譜11：黃金魚肉卷

【黃金魚肉卷食譜】鯪魚肉蛋卷金黃有蛋香 煎蛋皮完整不黐底竅訣

黃金魚肉卷食譜

團年飯／開年飯食譜12：清蒸石斑

【蒸魚食譜】清蒸石斑5大秘訣 灒油要滾自製鮮甜蒸魚豉油！

團年飯／開年飯食譜13：豉汁蒸白鱔

【豉汁蒸白鱔食譜】去潺劏鱔須知新手必讀 鱔如何可爽口冇腥味？

豉汁蒸白鱔食譜

團年飯／開年飯食譜14：茄汁蝦

【茄汁蝦食譜】過年做節意頭十足 酸甜醒胃喜氣洋洋！

茄汁蝦食譜

團年飯／開年飯食譜15：蔥油蝦

【蔥油蝦食譜】蝦似老人家長壽笑哈哈！過年必吃提升香味要加...

蔥油蝦食譜

團年飯／開年飯食譜16：黃金蝦

【黃金蝦食譜】蛋黃鹹香惹味 肉嫩爽甜的秘訣是......

黃金蝦食譜

團年飯／開年飯食譜17：蒜蓉開邊蒸蝦

【蒜蓉開邊蒸蝦食譜】15分鐘家常菜 鮮甜惹味零失敗

蒜蓉開邊蒸蝦食譜

團年飯／開年飯食譜18：椒鹽瀨尿蝦

【蝦食譜】椒鹽瀨尿蝦鮮香脆爽舐舐脷 處理瀨尿蝦只需3步驟！

椒鹽瀨尿蝦食譜

團年飯／開年飯食譜19：薑葱炒蟹

【薑葱炒蟹食譜】劏蟹圖解示範超詳細 主廚教路1個步驟鎖住肉汁

薑葱炒蟹食譜

團年飯／開年飯食譜20：蒜蓉粉絲蒸扇貝

【蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜】清蒸健康家常菜 粉絲索汁香辣惹味

蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜

團年飯／開年飯食譜21：陳皮蒸鮑魚

【陳皮蒸鮑魚食譜】鮮甜味美 幾個步驟令肉質更彈牙！

陳皮蒸鮑魚食譜

團年飯／開年飯食譜22：黃金鮑魚

【鮑魚食譜】黃金鮑魚多做1步香口彈牙 鹹蛋黃醬起沙掛汁靠2招！

團年飯／開年飯食譜23：蒜蓉粉絲蒸貴妃蚌

【海鮮食譜】蒜蓉粉絲蒸貴妃蚌鮮甜爽彈 只需1個簡單步驟免吐沙

蒜蓉粉絲蒸貴妃蚌食譜

團年飯／開年飯食譜【海味】蜜汁煎金蠔、髮菜蠔豉燜冬菇、海參魚肚燜冬菇、冬菇燜花膠

團年飯／開年飯食譜24：蜜汁煎金蠔

【蜜汁煎金蠔食譜】肥美金蠔當造 15分鐘閃亮上桌

蜜汁煎金蠔食譜

團年飯／開年飯食譜25：髮菜蠔豉燜冬菇

【髮菜蠔豉燜冬菇食譜】發財好市賀年菜！以形補形防脫髮添潤澤！

髮菜蠔豉燜冬菇食譜

團年飯／開年飯食譜26：海參魚肚燜冬菇

【海參魚肚燜冬菇食譜】矜貴賀年菜簡易經濟版 低脂養顏增免疫力

海參魚肚燜冬菇食譜

團年飯／開年飯食譜27：冬菇燜花膠

【冬菇燜花膠食譜】滋潤養顏 浸煮燜簡易步驟煮出大廚風範

冬菇燜花膠食譜

團年飯／開年飯食譜【時蔬】西蘭花炒帶子、瑤柱扒豆苗、螺片扒生菜、蟹肉蛋白扒豆苗、蟹黃豆腐煲、奶油津白

團年飯／開年飯食譜28：西蘭花炒帶子

【西蘭花炒帶子食譜】香軟帶子花團錦簇 簡易喜慶家常菜

西蘭花炒帶子

團年飯／開年飯食譜29：瑤柱扒豆苗

【瑤柱扒豆苗食譜】冬天做節必吃當造豆苗 想菜葉翠綠光澤有辦法

團年飯／開年飯食譜30：螺片扒生菜

【螺片扒生菜食譜】15分鐘炮製意頭做節菜 生菜逐層剝有寓意！

團年飯／開年飯食譜31：蟹肉蛋白扒豆苗

【蔬菜食譜】蟹肉蛋白扒豆苗15分鐘新年菜 去青澀味只需2種材料

蟹肉蛋白扒豆苗食譜

團年飯／開年飯食譜32：蟹黃豆腐煲

蟹黃豆腐煲食譜｜20分鐘自煮升級家常菜 免蒸蟹拆肉懶人版做法！

蟹黃豆腐煲食譜

團年飯／開年飯食譜33：奶油津白

【蔬菜食譜】簡易奶油津白 20分鐘煮出健康版上海名菜