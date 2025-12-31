新會陳皮｜十年陳皮造假1個月價錢脹10倍！專家4招辨真假深色好？

新會陳皮｜陳皮造假｜「百年陳皮勝黃金」，年份愈久的陳皮價值愈高，具有止咳化痰，健脾胃等功效，當中又以新會陳皮最出名，為「廣東三寶」之一。不過，陳皮原來都有假！早前央視報道有不法商家為降低營運成本，採用速成加工方式將柑皮製成3-10年自然陳化的假陳皮，零售價高達1000元（人民幣，下同）。那麼有什麼方法分辨真假陳皮？不同等級又有什麼分別？



陳皮造假｜8成新會陳皮 實為廣西陳皮？

據《央視財經》報道，接到群眾舉報陳皮市場存在年份虛標、產地及工藝造假等問題，那些標價千元一斤的「年份陳皮」可能名不副實。尤其是一些在直播間以低價售賣的陳皮，產地年份均不符，也有主播爆料，市面上8成所謂的廣東新會陳皮實則為廣西陳皮。

陳皮造假｜十年陳皮造假僅需1個月 利潤超10倍

柑皮需陳化3年才可稱為陳皮，時間愈久價值愈高。央視記者在調查過程中發現，這些不法商家用一種叫「輕工藝」的加工方式，僅需1個月時間就能將新採收的柑皮處理成外觀近似3-10年的陳皮。這些假陳皮批發價均70元左右一斤，但零售價差極大，標5年賣500元一斤，標十年賣1000元一斤，利潤超成本十倍以上。

辨別真假陳皮｜專家教4招 輕鬆辨十年陳皮

既然市面上造假的陳皮那麼多，我們又該如何分辨？上海市消保委就曾請茶葉專家陳一峰先生來檢測市面上宣稱陳化十年的陳皮，只需4招即可輕鬆辨別。

1. 外觀

低年份的新會陳皮呈淺棕色，高年份的陳皮呈深棕色，而年份造假的陳皮，顏色則會偏深發黑。（來源：上海市消保委）

低年份新會陳皮：呈淺棕色，內瓣泛黃帶白，有輕微脫落現象

高年份新會陳皮：呈深棕色，內瓣脫落較為明顯。而年份造假的陳皮，顏色則會偏深發黑

2. 氣味

真正新會陳皮：香味會比較自然，有柑橘果香、陳年的木香和淡淡的藥香。

年份造假陳皮：香氣流失嚴重，帶有酸甜香精味、化學藥水味或嗆鼻味。

3. 手感

年份愈高真新會陳皮：就愈輕，易於折斷。所以要辨別真假時可用手摸。

年份造假新會陳皮：摸上去軟趴趴，則年份可能造假。

4. 泡水

若覺得以上方法難以分辨，可試試放入水中浸泡。

年份正確的陳皮：泡水後湯色金黃透亮

年份造假的陳皮：湯色較深（同普洱茶相似）

陳皮分2種，一為大紅皮，另一則為青皮，兩者分辨有不同的功效。（資料圖片）

陳皮功效｜陳皮分2種 不同年份不同功效

新會陳皮年份愈久愈值錢。註冊中醫師許秀欽曾在「01教煮」分享，陳皮分2種，一為大紅皮，另一則為青皮，兩者的藥理作用基本相同，但功效則有所分別。

1. 青皮



5年：

~外表：呈青褐色、質地較脆、油室密集且分佈均勻。

~功效：疏肝順氣、消積化滯。

~做法：煮糖水（如陳皮綠豆沙）。

10年：

~外表：呈墨綠色、油室凹陷深透光看會更清晰。

~功效：治胃脹，改善腹痛。

~做法：煲湯。

2. 大紅皮



5年：

~外表：呈紅棕色或鮮褐色、皮帶有一點韌性、香氣清新。

~功效：健脾開胃，燥濕化痰是居家必備的「平民之寶」。

~做法：搭配普洱或紅茶，蒸魚、排骨。

10年：

~外表：呈深紅褐色或棕黑色、指甲輕劃會有清脆聲。

~功效：溫脾補氣，改善食欲不振。

~做法：煲老火靚湯，煮水飲生津回甘。