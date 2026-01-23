楓糖漿功效｜強骨抗氧化3好處愈深色愈好？瓶上小把手有1重要用途

楓糖漿｜食物冷知識｜在眾多天然糖漿中，楓糖漿以其獨特的風味，成為許多人的早餐首選。當你拿起楓糖漿瓶準備澆在早餐上的時候，你是否好奇過瓶身為何總帶著一個「小得幾乎放不進手指」的裝飾把手？又為什麼用玻璃瓶裝？



楓糖漿把手用於辨別正品？（Pixabay@pexels）

楓糖漿小把手有什麼用途？

在19世紀，楓糖漿並非裝在精緻的玻璃瓶中，而是儲存重達5加侖（約19公斤）的陶瓷罐內，需要巨大的把手以便搬運。到了20世紀30年代，楓糖漿屬於昂貴的奢侈品，為了將「純正楓糖漿」與廉價的仿製品區分開來，玻璃瓶製造商刻意在小瓶子上加入這個微縮把手，目的是想讓消費者聯想到昔日高品質的純楓糖漿，營造一種懷舊與真實性的氛圍。

楓糖漿為什麼用玻璃瓶裝？

楓糖漿選用玻璃瓶裝不僅是為了美觀，還能重複利用。玻璃不透氣，能隔絕空氣防止霉菌滋生，且耐高溫不會變形，釋放有害物質。更重要的是透明，有助於消費者根據顏色辨別品質。

楓糖漿如何看顏色分別品質？

1. 金色：口感細膩，透光率達75%或以上，適合做糖果。

2. 琥珀色：口感豐富，透光率50%至74.9%，適合直接淋在鬆餅上吃。

3. 深色：甜味較重，透光率25%至49.9%，適合拿去做菜。

4. 深褐色：甜味更重，透光率小於25%，適合烘焙。



楓糖漿3好處

楓糖漿不單是調味品，還有許多營養價值，根據美國知名健康與醫療網站《WebMD》的資料顯示，楓糖漿有以下好處。

1. 強化骨骼

僅僅一湯匙（約 15毫升）的楓糖漿，就能提供人一整天所需錳元素的1/3，有助於維持骨骼密度，缺乏錳的人，骨骼會變得脆弱，增加骨質疏鬆的風險。

2. 抗氧化

純楓糖漿含有一種叫「魁北克酚」的物質，有助於減少體內自由基的損害，能抗發炎與抗氧化，預防多種慢性疾病（如癌症、糖尿病）。

3. 低升糖指數

比起精製白砂糖（GI值約65），純楓糖漿的升糖指數（GI值約54）較低，攝取後血糖上升的速度相對較慢，可作為代糖食用但仍需適量。