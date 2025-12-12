咖啡碟不放匙不放糖真正用途曝光！飲咖啡最多國家 人均日飲5杯

咖啡｜食物冷知識｜在咖啡廳點的咖啡，杯子底下會墊著一個小盤子。大多數人都會很自然地把撕開的糖包紙、湯匙，餅乾放在這個盤子上，把這個盤子當杯墊。但其實這個盤子最初的設計，根本不是用來放糖或湯匙，而是別有用途！究竟是怎麼一回事呢？又有那些喝咖啡的傳統呢？



其實這個盤子最初的設計，根本不是用來放糖或湯匙，而是別有用途！（congerdesign@pixabay）

咖啡盤用途｜作為飲用容器 解決燙手問題

咖啡盤子的最初設計根本不是拿來放糖包、湯匙等的零碎東西，而是用來喝咖啡的。其發展歷史主要分為2個原因：咖啡+茶減骨質疏鬆風險32% 忌過量宜飲多少？飲錯時間易致心臟病

1. 技術限制：在16世紀，當時的歐洲並沒有自製瓷器的技術，只有陶器工藝，而陶製的杯子，盤子胎壁較厚，整體較重拿起來無法像瓷杯一樣輕，因此歐洲只能向中國和日本進口瓷器。



2. 解決燙手：隨後在17世紀，歐洲上流社會開始流行咖啡，但由於容器限制，只能進口茶杯，但當時的東方瓷杯無耳，杯壁薄容易燙手，因此歐洲貴族將咖啡倒入盤子裡降溫後，再就著盤子飲用。



隨著18世紀歐洲開始製造帶有把手的瓷咖啡杯後，慢慢歐洲上流人士就停止使用盤子喝咖啡了，但這種風俗，至今仍在北歐地區（丹麥、芬蘭、冰島）中流傳。

知名畫家安娜索非亞 (Anna Sofia Sahlstén ) 的作品《咖啡奶奶》。（來源：wikipedia）

咖啡傳統｜芬蘭1天3.7杯 含著方糖啜吸咖啡

根據專業數據視覺化網站Visual Capitalist發布報告指出，北歐國家佔據全球咖啡消費的主導地位，尤其芬蘭人平均一天喝3.7杯排名第二，其中美國1.2杯排名第二十四，日本0.9杯排名第二十九，韓國0.7杯排第三十三。除了用盤子喝，北歐某些地區的人們還有一個獨特的習慣：他們會先將一塊方糖（或硬糖）含在門牙前，然後以啜吸的方式讓濃苦的咖啡液流經糖塊，這樣濃苦的咖啡就會變甜。咖啡功效｜ 運動前飲咖啡提升耐力表現 幾時飲／飲多少最有效？

咖啡盤3用途

無論是以前還是現在，咖啡盤子的也非常多，尤其現代社會：

1. 收集溢出物：用來接住咖啡杯邊緣滴落的液體或攪拌時灑出的少量咖啡，保持桌面的整潔。

2. 裝零碎物品：用來放置咖啡匙、糖包、奶精杯、方糖夾或用過的茶包等零碎物品。

3. 穩定作用：底部設計通常有凹槽，可以穩定咖啡杯，避免杯子滑動或傾倒。

