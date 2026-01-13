3 coins廚房好物10大排名｜榜首6合1功能！油壼料理夾有特殊功效?

3 coins好物推介｜廚房好物10大排名｜日本雜貨品牌3 coins，繼去年7月在銅鑼灣希慎廣場開設全港首間旗艦店後，2月也將迎來第二家分店，進駐葵芳新都會廣場。品牌因平價CP值高而廣受歡迎，以下就介紹長期高人氣的前10位廚房好物，榜首的「煮飯神器」有齊煎、炒、燒、煮、蒸、等6種功能，在港也經常斷貨，而最平的好物只需$16！



3 coins是日本知名集團PAL Group旗下的品牌，從居家收納、廚房用品、3C配件等都應有盡有， CP值高。廚房好物暢銷榜的前10位又是什麼？

3 coins廚房好物NO.1｜6合1微波爐烹飪盒$120

這款微波爐料理盒烘焙、煎炸、燉煮、蒸煮、煮飯、加熱等一盒搞定，可承受高達210°C至220°C 的高溫，適用於微波爐及洗碗機，也可直接上桌減少清洗麻煩。無論你是廚房小白還是老手都能輕鬆使用，當之無愧排名第1，香港都有售。（2200日圓，約港幣120）

3 coins廚房好物NO.2｜指尖感料理夾$16

3COINS經典的「指尖感料理夾」，比普通的夾子要短，專為處理生肉、魚類、油炸品或辛香料（如大蒜、薑等）等容易沾染異味的食材設計，無需反覆洗手，用起來像自己的手指一樣輕鬆，但不可在微波爐、洗碗機中使用。（330日圓，約港幣$16）

3 coins廚房好物NO.3｜倒+噴雙用途油壼$27

平時用的油壺一不留神就會倒太多？3COINS的「雙用途噴油瓶」，將「倒油壺」與「噴油噴霧」的功能合二為一，完美避開這個問題，還有460毫升大容量。（550日圓，約港幣$27）

3 coins廚房好物NO.4｜雙頭液體迷你噴霧瓶$16

這款象牙色的「雙頭兩用瓶」結合了按壓定量出液與噴灑功能，容量為120毫升，迷你小巧的設計方便在廚房烹飪或餐桌調味時使用，適合用於食用油，請避免椰子油或特級初榨橄欖油。（330日圓，約港幣$16）

3 coins廚房好物NO.5｜2WAY液體迷你噴霧瓶$16

這款排名第五，功能、價格、容量跟第四款完全一樣，只是顏色不一樣，若喜歡灰色也可選擇。（330日圓，約港幣$16）

3 coins廚房好物NO.6｜盒裝防污砧板紙$16

切完大蒜、生肉，砧板臭味洗不掉？擔心生熟食交叉感染？「一次性防污砧板紙」有效防止細菌與異味，每包50片，抽拉即用。但耐熱僅50°C，不可放入微波爐或烤箱使用。（330日圓，約港幣$16）

3 coins廚房好物NO.7｜抗菌半圓形砧板$27

這款產品是3 coins廚房系列中的經典設計，它改變了傳統長方形，能貼合檯面角落，讓切菜變得更輕鬆，而且體積較輕避免傳統砧板太重洗到手酸等問題，但勿用滾水燙洗，也不可放進洗碗機。（550日圓，約港幣$27）

3 coins廚房好物NO.8｜微波爐一人鍋$229

如果煮飯不想洗一堆鍋碗瓢盆或下班太累不想開火，可試試這款專為微波爐設計的「全能鍋」，一個小鍋就能完成烘、炒、煮、蒸、等5大功能，專為一人份量設計，煮飯、燉肉不浪費。（4620日圓，約為港幣$229）

3 coins廚房好物NO.9｜兩件式不銹鋼托盤$81

這套組合包含2個不鏽鋼托盤與2個網狀濾網托盤，濾水備菜一氣呵成，還能直接放入雪櫃冷凍保存，但請勿在微波爐、烤箱或燒烤架中使用。（1650日圓，約為港幣$81）

3 coins廚房好物NO.10｜濾盆碗二合一套裝$16

瀝水時食材常掉進洗碗槽？這是一款結合了「碗」與「濾盆」的產品，可重疊使用來清洗食材，也能拆卸分開，耐熱溫度達120°C，能處理剛燙好的熱菜。（330日圓，約港幣$16）

（本文各產品定價以日本3COINS為準）