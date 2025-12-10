不鏽鋼鍋清潔｜陳年焦黑靠1物一擦就甩！去漬4招彩虹紋如何去除？

不鏽鋼鍋清潔｜家家戶戶可能都有1個不鏽鋼鍋，然而長時間使用後鍋底和鍋身難免會出現污漬、油漬和煮燶的痕跡。用力擦洗往往會洗不乾淨甚至可能刮損鍋子。只要1樣常見的食材，便可去除這些焦黑的頑固痕跡。到底是什麼食材？又該如何保養不鏽鋼鍋？



不鏽鋼鍋污漬，碳化的油漬、油脂、水垢（來源：pixabay）

不鏽鋼鍋清潔｜碳化油漬、油脂、水垢3大污漬

不鏽鋼鍋不易生鏽，抗刮擦和抗腐蝕，適用多種爐具，煮麵煲湯樣樣皆能。但稍不注意清潔就會留下一層「陳年污漬」。這層污漬通常是烹煮時加熱過度油量不足，過早翻動食物，導致食物黏附在鍋面的碳化痕跡或在烹飪後沒有徹底清潔殘留的油漬，以及煮完水後蒸發留下的水垢。防黐底｜鑄鐵鍋不鏽鋼鍋易黐底？防黏4貼士 落油時間是關鍵

不鏽鋼鍋清洗，只需1個檸檬（Lukas@pexels）

不鏽鋼鍋清洗4招｜只需1個檸檬

面對這些讓人「頭大」的陳年油漬、污漬，不需要花大力氣去除，根據美國知名美食與烹飪媒體網站Chowhound的報道，只需1個檸檬就能讓不鏽鋼鍋恢復往日的光澤。檸檬冷知識｜台農糧署教3步擠出更多檸檬汁！妙用檸檬皮增色添香

1. 檸檬加鹽「磨砂膏」擦洗法

檸檬含有高濃度的檸檬酸，既是清潔劑又是消毒劑，許多市售的清潔劑也含有檸檬酸，取半個檸檬，切開在切面蘸上鹽（細鹽或粗鹽均可），然後用它擦洗即可。不僅可以擦不鏽鋼鍋還能清潔平底鍋、湯鍋和其他廚房用具上的一般油漬、污垢和輕微鏽斑。

建議：若想增強效果，可加入幾滴洗潔精，讓擦洗過程更順暢。



據Chowhound美食與烹飪網站報道，只需1個檸檬就能讓不鏽鋼鍋回復光澤。（AI生成圖片）

2. 檸檬水煮沸法 煮10分鐘

如果污漬較為頑固，還可以使用煮沸法。將1到2片用過的檸檬和幾杯水放入不銹鋼鍋中，煮沸約10分鐘後關火，待鍋冷卻後，用刷子輕輕擦洗，更容易去除。

建議：適用於更頑固的污漬，如焦黑物和油垢。



不鏽鋼鍋清潔｜小蘇打和醋不能混合使用

用以上兩個方法就能去除大部分的污漬，但對於較為頑固的熱漬卻無濟於事。這些熱漬通常是指過度加熱產生的藍色或彩虹氧化斑塊，會在加熱時出現。這時就可以使用醋或者小蘇打，再加一些水和洗潔精，就能輕鬆擦除熱漬。

這些熱漬通常是指過度加熱產生的藍色或彩虹氧化斑塊，會在加熱時出現。（269550743@小紅書）

建議：醋和小蘇打不應混合使用，效果會降低。酸性污漬（水垢）用醋；油漬、燒焦用小蘇打。



除了用檸檬、小蘇打和醋還有以下天然清潔不鏽鋼鍋的方法

3. 牙膏加鹽 適用茶色污垢

面對底部滿是焦黑痕跡，就連鍋身也有顯而易見的茶色污垢，就可使用牙膏加鹽。將不鏽鋼鍋加水至淹沒焦黑處，放入牙膏、鹽、檸檬汁和抹布煮沸約5-10分鐘，然後關火冷卻。趁著水溫尚熱，戴上手套，用鍋中的熱水和抹布，刷洗鍋身的茶色污垢和鍋底的焦黑痕跡，即可輕鬆去除。

牙膏加鹽適用茶色污垢（莎莉 彭@unsplash）

4. 食用油 適用水漬和指紋

當不鏽鋼鍋中殘留難看的水漬和指紋的時候，可用食用油（如橄欖油）來進行拋光。將少量（1-2滴）油滴在乾淨軟布上，沿不鏽鋼紋理方向均勻擦拭表面，最後再用乾抹布拋光，去除多餘油分，鍋具就會光亮如新。

食用油適用水漬和指紋（Mareefe@pexels）

不鏽鋼鍋4保養法

不鏽鋼鍋不僅要定期清洗，還要好好保養延長其使用壽命。

1. 遵守「熱鍋冷油」或「冷油冷鍋」的原則。確保鍋達到適當溫度再放入食物，避免空燒過久導致變色。

2. 烹飪時要確保鍋內有油、水或食物，避免鍋具長時間在無內容物的情況下持續高溫加熱。

3. 有些料理如水煮菜、煮意粉等會加入鹽，但務必請等到水煮沸後，再加入鹽避免鍋面出現小坑洞影響使用壽命。

4. 不要未冷卻時就冷水清洗，避免鍋具因急劇熱脹冷縮而變形。

