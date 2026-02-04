禮盒垃圾別急著掉！家事達人教1招廢物利用　保護廚具慳錢又環保

農曆年節將至，拜年送禮已成習慣，但禮盒的包裝垃圾總造成困擾。不過，台灣家事達人陳映如日前在Facebook分享一個生活小技巧，禮盒中的海綿竟然可以再利用，同時兼顧環保又能省錢。貼文一出，吸引網友留言大讚：「超級實用！」



剪刀一剪輕鬆省下數元！禮盒海綿竟有這功用

陳映如表示，水果禮盒是送禮中常見的選擇，而禮盒底部通常都會放有薄薄的海綿，其實擁有非常多的用途。她建議，將海綿剪成適當大小後，放置在疊放的餐具或鍋具之間，能有效避免摩擦及刮傷；也可以放在鍋具與鍋蓋之間，不僅能穩固收納，還能提升安全性，讓收納更為便捷。

這些小小的海綿往往被我們當作垃圾隨手丟棄，卻沒想到它們竟有如此實用的用途。陳映如進一步指出，市面上也有類似的鍋具保護墊產品，價格大多數百元（台幣）不等，但這種利用海綿的方法，不僅能有效減少廢棄物，落實環保，還能省下不少費用，讓生活更便利又實惠。

網友大讚超實用 「這物」竟也能這麼用

對於鍋具愛好者而言，刮傷、磨傷往往相當心痛。因此，這一做法引發網友共鳴，紛紛留言表示：

「這好實用！最近有一咖不沾鍋，正是因為收納時與別的鍋具摩擦而造成刮痕，才沒用多久就得丟棄，可惜了。」

「我也曾經心痛過一個阿基師那個不沾鍋，超好用，但就是不小心被其他碗盤“克到”，就出現深深的刮痕」

「映如老師的生活小妙招真是很實用～～」



此外，還有網友補充，除了禮盒中的海綿外，宅配（快遞、外賣）的包材同樣可以利用。

相關文章：揀餐具貼士｜用不鏽鋼餐具會中毒？首次用多做1步更安心！挑選3招

+ 4

延伸閱讀：

水果清洗偏方錯很大「農藥恐吃下肚」 醫教3步驟：營養不流失

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

