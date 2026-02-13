煎牛排勿直接下鍋 日本大廚教加1物醃肉 軟嫩多汁不輸高級餐廳
撰文：風傳媒
出版：更新：
不少人會在家中煎牛排，不過煎牛排看似簡單，其實很難拿捏，一不小心就會煎的乾柴肉硬，想煎出肉嫩多汁的牛排，除了技巧，下鍋前步驟先多加1物，讓牛排肉質更鮮嫩多汁無血水，不輸外面餐廳等級。
煎牛排不要直接下鍋！
近日，日本網站「ねとらぼ」近來分享日本料理yotuber「Aos Trattoria」的影片，教學如何將超市購買的的便宜牛肉，煎出柔嫩多汁，不輸餐廳等級的牛排。他指出，只要多加鹽麴，利用鹽麴的蛋白酶，分解蛋白質，就可以讓煎出來的牛排肉質軟嫩多汁。
+8
材料：
400公克牛肩肉、鹽麴兩匙（一匙約20公克多）、迷迭香、蒜片、黑胡椒、適量橄欖油。
做法：
1. 用刀在牛肉的筋上切開一個切口
2. 準備一個透明袋子，放入肉、鹽麴並搓揉均勻。建議鹽和鹽麴的用量為肉的10%左右。
3. 再將牛肉放入冰箱冷藏1小時。
4. 取出牛肉，等到肉快恢復常溫後開始料理。
5. 開中火，在平底鍋放入迷迭香、橄欖油，稍微煎出味道後再放入牛肉。
6. 牛肉先用中火煎一面，然後翻面，轉小火，蓋上蓋子再煎大概3分鐘。
7. 牛排兩面都變成棕色，確認兩面都煎熟後，關火，再繼續蓋上蓋子悶2分鐘。
8. 將牛排切塊，灑上炒好的蒜片、橄欖油、黑胡椒即完成。
【相關文章】滷牛肉食譜｜網友分享84歲父親滷牛肉食譜 背後故事惹哭一眾網友👇👇👇
+1
洗牛肉一直都錯？亂洗損肉質營養流失！行內人教處理3招用酒精抹?膽固醇飲食｜牛肉比雞低膽固醇！專家2招減攝取 牛4部位含量最低韓式牛肉飯卷食譜｜多餸少飯麻油香 紫菜選哪款？與日式飯卷3分別煎魚貼士｜煎三文魚怎樣不彈油？下鍋前勿漏1動作不用油外酥內嫩三文魚食譜｜保護呼吸道食譜香椿時菇彩椒三文魚 煎魚無需加油？
【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：煎牛排別直接下鍋！專家教零失敗1步驟「肉質軟嫩更多汁」，無血水不乾柴、媲美餐廳等級】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」