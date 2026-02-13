煎牛排勿直接下鍋　日本大廚教加1物醃肉　軟嫩多汁不輸高級餐廳

不少人會在家中煎牛排，不過煎牛排看似簡單，其實很難拿捏，一不小心就會煎的乾柴肉硬，想煎出肉嫩多汁的牛排，除了技巧，下鍋前步驟先多加1物，讓牛排肉質更鮮嫩多汁無血水，不輸外面餐廳等級。



煎牛排不要直接下鍋！

近日，日本網站「ねとらぼ」近來分享日本料理yotuber「Aos Trattoria」的影片，教學如何將超市購買的的便宜牛肉，煎出柔嫩多汁，不輸餐廳等級的牛排。他指出，只要多加鹽麴，利用鹽麴的蛋白酶，分解蛋白質，就可以讓煎出來的牛排肉質軟嫩多汁。

煎牛排步驟教學（YouTube@aosトラットリア；01製圖）

材料：

400公克牛肩肉、鹽麴兩匙（一匙約20公克多）、迷迭香、蒜片、黑胡椒、適量橄欖油。

做法：

1. 用刀在牛肉的筋上切開一個切口

2. 準備一個透明袋子，放入肉、鹽麴並搓揉均勻。建議鹽和鹽麴的用量為肉的10%左右。

3. 再將牛肉放入冰箱冷藏1小時。

4. 取出牛肉，等到肉快恢復常溫後開始料理。

5. 開中火，在平底鍋放入迷迭香、橄欖油，稍微煎出味道後再放入牛肉。

6. 牛肉先用中火煎一面，然後翻面，轉小火，蓋上蓋子再煎大概3分鐘。

7. 牛排兩面都變成棕色，確認兩面都煎熟後，關火，再繼續蓋上蓋子悶2分鐘。

8. 將牛排切塊，灑上炒好的蒜片、橄欖油、黑胡椒即完成。

