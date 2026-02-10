謝灶2026｜謝灶祭品+日期+謝灶5步必備四甜！答謝食神保合家平安

謝灶吉日2026｜年近歲晚，不但要去舊迎新，還要感謝神明過往一年的關顧，平安順遂，也為新一年祈福，其中一位的便是掌管我們衣食豐足的灶君。2026年2月10-11日（農暦十二月廿三至廿四）是謝灶君的日子。要答謝這位飲食之神，原來甜食不可少，備有這一種食物更可令祈福功效倍增！



謝灶不僅是為了祈求豐衣足食，更重要的是保闔家平安。（設計圖片）

謝灶吉日2026｜灶君最具人氣神明 考察人們善惡好壞

謝灶是個廣泛流傳的中國民間習俗，起源可追溯至上古先秦。香港人稱的灶君，自古以來又被稱為灶王、灶神。傳說灶君的職責是執掌灶火，管理飲食，現代人視之為食神。更重要的是這位神明居於人間，會考察人的善惡好壞，以降福禍。所以謝灶不僅關乎保障口腹之慾，也蘊含為全家新一年祈福的意思。

謝灶吉日2026｜年三十晚謝灶？

古人謝灶的日子有「官三、民四、蜑家五、發瘋六」的說法。即官宦之家廿三日，民家廿四日，水上人家廿五，患麻瘋病的人廿六日謝灶。這是基於當時的等級觀念，現代已無人跟從。也有說北方人一般廿三謝灶、南方人則廿四，2026年謝灶吉日是2月10（廿三）、11日（廿四）。這時灶君會返回天庭，向玉皇大帝禀報過去一年在人間考察所得。人們希望灶君替自己多說好話，讓來年得到神明庇佑，都紛紛準備美食祭品，「賄賂」灶君。

有句「年三十晚謝灶」，意指灶君已在年廿三或年廿四返到天庭，年三十都要返回人間了，那時候才謝灶只是白費功夫，歇後語就是「好做唔做」！

要「賄賂」灶君，最緊要甜。（Ylanite Koppens@pexels）

謝灶祭品有哪些？「賄賂」灶君靠甜品

一直以來，坊間的謝灶祭品都離不開茶、酒、牲、果等，另外甜點被認為是絕不可缺，因為人們認定灶君嗜甜，也有指是為了用甜黏住灶君嘴巴。已故玄學大師兼美食家王亭之就曾在個人專欄中直指，謝灶的祭品其實很簡單，只需「四甜」。在麥芽糖、片糖、甘蔗、冰糖、糖橘、漬梅之類的甜品中任選四項即可，而當中以又甜又黏的麥芽糖最切合古人的傳統，有「黏着灶君爺的牙，使他不得對玉帝說壞話」之意，效果加倍。砂糖冰糖片糖6類糖色香味各不同 大廚教燜醃燉用邊種？1類最香濃

謝完灶，大家即時有食神！由於祭品甜點多，很難吃掉，以前的女人會把片糖切成小塊，用作湯丸的餡，然後放於燒滾的薑糖水中。又把煮溶的麥芽糖拌以花生芝麻，淋在無餡的湯丸上，成為「糖不甩」。甜膩祭品即時變美食。【糖不甩食譜】自製港式懷舊甜品 小丸子口感煙韌拌凍水或暖水？

「糖不甩」可算是謝灶美食。（設計圖片）

謝灶步驟｜謹記5步驟

按傳統，謝灶儀式一般會在黃昏或晚上，可按以下步驟進行：

1. 首先要把廚房打掃乾淨，自己也要保持清潔，以示對神明的尊敬。



2. 在爐頭前羅列香爐、紅燭、祭品（若沒足夠位置也可放於小桌子上）。



3. 點燃紅燭、三炷香，左手上香，香一定要插直，鞠躬拜三拜，把香插到香爐上，禮請灶君享受祭品。



4. 祈福，恭敬合十，求灶君美言，保來年一家平安。



5. 香火圓滿，作揖禮拜撤案。



事實上，坊間謝灶的方式五花八門，香燭店亦有謝灶專用的祭品出售，當然最重要的還是心誠則靈！

參考貸料：坎坎胡／當代中國