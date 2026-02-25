游飈TVB御用爛仔腦出血逝世！7類人高危！預防5食物 1種降風險55%

游飈逝世｜腦出血｜香港演員游飈於昨晚（2月24日）因腦出血病逝，終年57歲。腦出血發病極快且致死率高，常令人措手不及。但並非不可預防，在日常生活中，可通過調整飲食降低風險。



游飈逝世｜「御用爛仔」游飈突感不適送院 因腦出血逝世

游飈是前無綫電視（TVB）藝員，一直參與劇中的小角色，有「御用爛仔」之稱。不過最令觀眾印象深刻的是在《大時代》中，一人分飾7、8個不同角色，演技精湛。直到2012年才離巢轉做環境工程並成立公司。據好友黃文標透露，游飈於本月12日在辦公室見客時突然感到不適，送院時已呈半昏迷狀態，直到昨晚10點前，證實不治。

腦出血症狀

腦出血屬於「出血性腦中風」的一種，俗稱「爆血管」，是指腦部血管破裂，血液滲入腦組織，引致頭痛、嘔吐、神智不清等情況，嚴重時會昏迷。雖然在所有腦中風的病例中，出血性腦中風僅佔約2成（另外8成是缺血性腦中風），但死亡率較高。為了預防悲劇發生，以下這幾類人要格外注意：

1. 家族有中風病史

2. 50歲以上

3. 糖尿病

4. 三高（高血糖、高血壓、高血脂）

5. 肥胖

6. 酗酒

7. 吸煙



預防腦出血5食物

要預防腦出血，除了維持良好的生活作息，從飲食入手是最直接且有效的方法，多吃天然的食材不止有益，還能降低中風風險。

1. 黑木耳

木耳有「血管清道夫」之稱，富含水溶性纖維，能減少血栓形成的風險，保持血管通暢，避免血管因壓力過大而破裂。

2. 黑豆

黑豆富含花青素與維他命E，是強效的抗氧化劑，能清除體內自由基，延緩血管老化。

3. 橄欖油

長期食用優質橄欖油能著減少發炎，維持血壓穩定，預防血管壁損傷。

4. 番茄

番茄含有大量的茄紅素，據哈佛醫學院引述的研究指，血液中番茄紅素含量最高的男性發生任何類型中風的幾率降低了55%。

5. 芝麻

芝麻（尤其黑芝麻）中的芝麻素和木酚素，兩者都具有抗氧化的作用，可維持血管彈性，防止動脈硬化。

參考資料：香港港安醫院