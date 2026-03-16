毒雞腳｜央視揭發網紅雞腳用雙氧水漂白！恐致癌傷肝腎+教4招分辨

毒雞腳｜央視315晚會｜國際消費者權益日｜近年，網紅零食「泡椒雞腳」、「無骨雞腳」，成為無數人追劇必備。然而，央視「3.15」晚會踢爆市面上白嫩肥美、口感爽脆的雞腳是用漂白水製成！吃多易損肝傷腎，增致癌風險，連企業員工坦言自己都不敢吃！甚至有相關人員承認累計共採購5,242桶雙氧水。到底，平時我們該如何辨別才能免受其害？



毒雞腳｜央視踢爆毒雞腳用雙氧水漂白

「3.15晚會」是央視在每年3月15日（國際消費者權益日）播出的重磅維權節目。今年踢爆的是「毒雞腳」。據了解，央視記者深入四川「蜀福香」及重慶「曾巧食品」的加工現場發現，這些白淨的雞腳，是在惡臭、髒亂不堪的環境下製成。從現場曝光的圖片可見，大量雞腳隨地亂堆，地面污水橫流，生產機器上全是陳年油垢。更可怕的是，這些不法工廠為了讓雞腳賣相好看，竟然用雙氧水「強行美白」。

這些不法商人用的是工業級的高濃度雙氧水（含量高達35%）來漂白增色以及掩蓋腐敗氣味。（央視財經）

毒雞腳｜雙氧水危害 損害肝腎增致癌風險

雙氧水（過氧化氫）是一種強氧化劑，若濃度不同，會令「救人」變成「害人」。一般平時買到的是低濃度雙氧水（約3%），用於傷口消毒。而這些不法商人用的是工業級的高濃度雙氧水（含量高達35%）來延長保質期、漂白增色以及掩蓋腐敗氣味。若長期食用輕則噁心、嘔吐、腹瀉，重則灼傷口腔、食道及胃黏膜，甚至損害肝腎，增加癌症的風險。因此我國《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準（GB 2760-2024）》明確規定，過氧化氫不能用於肉類及禽類加工。

毒雞腳｜4招辨別

事實上，不止雞腳，還有魷魚絲、魚翅、乾貝、牛百葉、豬肚、開心果等均屬高危食品。在日常選購時，必須要識辨別，才能避開這些「毒素陷阱」。

1. 看顏色

天然食材（如雞腳、牛百葉等）通常帶有淡淡的米黃色或灰褐色。若呈現雪白、死白或半透明狀，極大機率被漂白過。

2. 聞氣味

漂白過的食物可能會殘留淡淡的藥水味或刺鼻酸味，一聞到請即掉。

3. 摸質地

雙氧水會破壞蛋白質結構，意味著被浸泡過的肉類或豆製品往往較脆、摸起來黏滑，吃起來沒嚼勁。

4. 加熱法

含雙氧水的食物在烹煮時，可能會產生異常的白色泡沫或散發異味。

參考資料：香港食物安全中心、新浪財經