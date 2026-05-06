一田減價｜春日購物賞一連10日2折起！名牌廚具半價／$9.9換鮑魚

一田減價｜一田春日購物賞將於5月8日至17日舉行，逾百款精選產品低至2折，還獨家優先發售小熊維尼100周年限定商品。不過，最受歡迎的還是超市部分，今次除「$20/買一送一」筍貨專區外，還全新推出「$28必選專區」，有近200款筍價必搶及獨家好貨。平日原價99元1盒的泰國急凍去腸白蝦肉，現有2盒，平均每盒$49.5。原價$42.9的祿上山東手工餃子，現只需$28。日本頂級生蠔、Bruno Disney三文治機及電熱鍋等更低過半價。



2026年「一田春日購物賞」將於5月8日至17日舉行。（資料圖片）

一田春日購物賞｜日本頂級生蠔$48包 $9.9換鮑魚

今年的購物賞以「初夏消暑」與「人氣精品」為主題。買滿$150即可以低至$9.9換購泰國頂級香米、花生油、鮑魚等貨品。

每次都是海鮮最受歡迎，除了金泰寶泰國急凍去腸白蝦肉外，還有九龍城寨白魚蛋\炸魚角\鮮墨魚丸原價1包$17，現平均1包$8.5。北海道刺身帶子（約1公斤）$398，原價$428。獨家挪威三文魚柳4件裝$96.9/包，$190/2包，原價$138/包。還有日本兵庫縣急凍刺身級生蠔6隻裝$48/包，2包$80，原價$88/包，更抵買！

一田春日購物賞｜全聚德香滷鴨半隻$39.9 碗仔翅$7碗

肉類方面，蘇格蘭頂級牛肋條（2磅裝）平日原價$136，現$108。四海碗仔翅6件裝$42。原價83.5。全聚德香酥肉夾饃$20，原價28。獨家叁拾士多魚肉燒麥（300克）原價$35/包，現特價$28/包，$46/2包。日本鹿兒島漢堡扒5件裝原價$164至$169，現$99.9。全聚德香滷鴨（半隻，500克）原價$58，現$39.9等肉製品都不錯。

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一田春日購物賞｜泰國香米$49.6

至於米油醋麵方面，金鳳泰國頂級香米（3公斤）$49.6，原價$62.9。獅球嘜初榨濃香花生油（900毫升）$28，原價$45。Giovanni Pavarotti葡萄黑醋（250-500毫升）$68至$189，原價$149至$359。獨家永樂粉麵廠（10個裝）$65，原價$88。八道牛骨湯麵 (5 包裝) /海帶湯拉麵/龍蝦拉麵/牛骨味意式撈麵（4包裝）$39/2件，原價$39.9至45/件。

一田春日購物賞｜廚具買滿$1,200再額外減$50

除了食物，怎能少了廚具。今次一田將推出頂級廚具折上折，在推廣期間，凡於指定廚具專櫃購買產品滿$1,200，即可享現折$50的額外優惠！此外，只要購買任何生活百貨產品加$49，便可將WATTS 20cm煎盤（原價$72）或KAI關萬壽牛刀（原價$98）帶回家。

另外，更有Bruno DISNEY 限定雙片三文治機+指定烤盤$698，原價$1,176。Bruno DISNEY限定多功能電熱鍋套裝$1,398，原價$1,822。Nippon Kitchen 吉川COOK-PAL 28cm平底煎鑊+吉川金裝20cm不鏽鋼雪平鍋$888，原價$2,230。Nippon KitchenFUKAMI「極」廚具系列，$258至$417，原價$860至$1,390。

PEANUTS不鏽鋼可微波爐保鮮食物盒（100毫升）$138，原價$298。PEANUTS1.5L智能電飯煲$598，原價$998。Staub16cm/1.8L飯鍋(夜櫻粉)+12cm/0.4L 陶瓷碗2件(蜜粉色)$1,099，原價$3,048。更有在Nippon Kitchen專櫃消費滿$500，即可選擇以$50換購日本製多用途刀乙件（原價 $460），或$199換購專業級的日本製砍骨刀乙件（原價 $1,500）。

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一田春日購物賞

日期：2026年5月8日至17日

地點：一田全線分店，西沙GO PARK除外

