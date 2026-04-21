每日久坐超過9.5小時死亡風險飆升！醫教3招：遛狗爬樓梯可以自救

現代上班族在辦公桌前一坐就是一整天，但台灣醫師許書華近日發文示警，根據《英國醫學期刊》（BMJ）發表的一項大規模研究指出，每天久坐的時間只要越過「9.5小時」這條紅線，死亡風險就會呈現急遽攀升。更殘酷的是，即使下班後去健身房揮汗如雨，也無法完全抵銷白天久坐帶來的慢性傷害。



許書華醫師在Facebook發文引述《英國醫學期刊》的研究，該計畫透過精準的運動感測器，追蹤了36,383位中老年人（平均年齡62.6歲）長達3到14.5年。數據找出了明確的危險臨界點：每天久坐超過9.5小時。

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研究顯示，若每天久坐10小時，死亡風險將上升至1.48倍；若拉長到12小時，死亡風險更是直接飆升至近3倍（2.92倍）。許醫師特別強調一個醫學觀念「活躍的沙發馬鈴薯」——意即久坐的傷害是獨立存在的，就算你下班後去健身房重訓了一小時，若白天仍連續癱在椅子上超過9.5小時，對身體的破壞依然無法瞬間「歸零」或「補償」。

究竟為什麼久坐這麼傷身？許醫師從細胞代謝的角度解釋，當人體癱在椅子上超過一小時，腿部與核心大肌群會進入完全放鬆的「罷工狀態」，進而引發兩大生理危機：

1. 三酸甘油脂堆積

負責分解血液脂肪的酵素（脂蛋白脂解酶LPL）活性會急遽下降。

2. 餐後血糖飆高

骨骼肌會對胰島素產生阻抗，導致血液中的糖分無法順利進入肌肉被消耗。

只要坐著不動，血管與代謝系統就等同於在承受慢性的破壞。

難道久坐族就註定沒救了嗎？許醫師指出，這份研究給出了一個最簡單的自救準則：

「少坐、多動，而且要經常動」



科學數據證實，運動不需要連續進行10分鐘才有效。日常生活中那些看似微不足道的瑣碎動作，例如洗碗、整理桌面、推車買菜或遛狗，對健康的保護力竟是過去認知的2倍。只要願意動起來，即使強度不高，都能顯著降低死亡風險。

許醫師也提供上班族3個日常小貼士：

1.設定「起身鬧鐘」

每坐45至60分鐘，強迫自己站起來活動一下。

2.善用「輕度活動」

刻意走到茶水間倒水、親自去影印機拿文件，或嘗試站著回覆幾封電子郵件。

3.回家後的微活動

捨棄電梯改爬兩層樓梯；吃飽飯後先站著逗寵物或原地踏步5分鐘，千萬別馬上又窩回沙發上。

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