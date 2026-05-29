常吃便利店食品增中風機會！微波爐便當都不宜　醫教3招減風險

台灣便利商店密度位居全球前茅，為忙碌的現代人帶來飲食便利，但這股便利的背後卻隱藏著健康隱憂。台灣桃園文新診所院長戴曉芙醫師近日在社群平台發文警示，超商販售的眾多食品屬於「超加工食品」，長期大量攝取將顯著增加心血管疾病與中風的風險，健康問題都是一點一滴累積出來的。



戴曉芙醫師在Facebook分享個人購物經驗，指出購買點心時翻閱包裝背面的成分標示，發現內容遠比預期複雜。除了糖、油、麵粉等基礎食材外，成分表中往往密集列載香料、乳化劑、增稠劑、甜味劑、色素與防腐劑等化學物質。

她進一步解釋，「超加工食品」的定義並非單純的加工食品，而是指食材經過多重工業處理程序，並額外添加大量化學物質，導致食物原有的樣貌與營養價值已經面目全非。 日常生活中常見的餅乾、即食麵、調味乳、含糖飲料、加工肉品及微波即食甜點，幾乎都屬於超加工食品的範疇。

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過度依賴這類食品對身體造成的負擔不容小覷。戴曉芙引述前年一項針對美國三個世代進行的大型研究發現，飲食中超加工食品的攝取量越高，罹患心血管疾病與冠心病的風險就會顯著上升；進一步的數據分析更證實，這類族群的中風機率也隨之大幅增加。

面對無處不在的便利食品誘惑，戴曉芙強調大家無須採取極端的完全禁食策略，但絕對不能讓這些加工食品反客為主，淪為日常三餐的主要來源。為協助大家改善飲食習慣，她提出三項具體建議。

1. 減少飲用加工飲品

盡量少喝含糖飲料與調味乳，改以白開水或無糖飲品取代。

2. 避開重度加工零食

降低食用高度加工的精緻點心、油炸物與加工肉品如熱狗、香腸的頻率。

3. 提高原型食物的比例

在正餐中盡量選擇看得出「食物原本樣貌」的原型食物，例如新鮮蔬菜、原塊肉類與蛋品。

戴曉芙認為，及早調整飲食結構，才能有效降低後續罹患重症的風險。

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