咖啡｜飲咖啡錯1步吞2.5萬微塑膠顆粒！損腎增致癌風險用紙杯都錯

咖啡陷阱｜拿著紙杯喝咖啡或熱飲，比用塑膠杯來得環保、健康？原來即使用紙杯，只要做錯1步，吃下肚的塑膠也有1茶匙，還易長胖甚至致癌。究竟為什麼？我們又該如何避免？



有研究指出，把85℃至90℃的熱水倒入紙杯中靜置15分鐘就會釋出約2.5萬個微塑膠顆粒。（AI圖片生成）

咖啡陷阱｜熱水靜置15分鐘 紙杯釋出2.5萬個微塑膠粒

台灣減重醫生蕭捷健在Facebook發文分享，外出喝咖啡一定會用瓷杯或自己的保溫杯，盡量不拿紙杯。他指出紙杯為了防水，會在其內壁附上一層塑膠膜。根據發表在環境領域期刊《Journal of Hazardous Materials》的一項研究指出，只要把85℃至90℃的熱水倒入紙杯中靜置15分鐘就會釋出約2.5萬個微米級微塑膠顆粒，以及約1.02x10^8個（上億個）更小的次微米塑膠顆粒。

微塑膠顆粒是指直徑小於5毫米的塑膠碎片或顆粒，能透過飲食、呼吸及皮膚接觸進入人體。（AI圖片生成）

咖啡陷阱｜長期攝入微塑膠顆粒 損甲狀腺功能、恐致癌

微塑膠顆粒是指直徑小於5毫米的塑膠碎片或顆粒，能透過飲食（如海鮮、瓶裝水）、呼吸（如空氣揚塵）及皮膚接觸進入人體，目前已在人類的血液、肺部、胎盤、母乳、大腦中被檢測出。綜合發表於《環境科學與技術》等的研究表示，塑膠中的雙酚A（BPA）與鄰苯二甲酸酯等添加物會干擾荷爾蒙，若長期吃入微塑膠顆粒會有引起以下危害：

1. 心血管疾病

2. 子宮內膜異位症

3. 性荷爾蒙受到干擾，影響生育能力。

4. 損害腎功能，長期以往可能影響尿毒排出。

5. 影響甲狀腺功能導致新陳代謝變慢，讓人容易疲憊、發胖。

6. 腸道菌群失衡易導致大腸癌。



咖啡陷阱｜人均每周會吃1張信用卡 推2環保紙杯

有研究指出，全球人均每周大約會攝取2,000粒微塑膠，相當於一張標準信用卡。（AI圖片生成）

根據澳洲紐卡斯爾大學的一項研究指出，全球人均每周大約會攝取2,000粒微塑膠，相當於一張標準信用卡。為了避免這種情況蕭捷健建議，在便利店買咖啡或熱飲時可自備保溫杯或瓷杯，盡量避免用紙杯。若覺得太麻煩可選擇以下兩種環保紙杯：

1. 植物纖維杯：這種杯子是用甘蔗渣、竹漿來按壓成型的，摸起來比較粗糙，通常是褐色的。

2. 水性塗層紙杯：這種杯子是直接將水性阻隔塗層塗在紙上，達到防水防油的效果。

