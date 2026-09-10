奇亞籽功效改善睡眠？營養師揭4營養素紓壓助眠+遠離失眠靠好習慣

近年來奇亞籽成為許多人早餐、優格碗及飲品中的熱門食材，不僅因富含膳食纖維、植物性Omega-3等營養素而受到歡迎，網絡上也開始流傳「睡前吃奇亞籽可以幫助睡眠」的說法，吸引不少失眠族群嘗試，希望藉此改善入睡困難或提升睡眠品質。



不過，奇亞籽真的具有助眠效果嗎？其實目前並沒有研究直接證實，食用奇亞籽可以改善或治療失眠。奇亞籽確實含有色胺酸、鎂、Omega-3與膳食纖維等與睡眠調節有關的營養素，因此常被認為具有助眠潛力，究竟這些營養素在睡眠中扮演什麼角色？

睡眠品質與營養素有什麼關係？

2024年發表於《Nutrients》的系統性回顧研究指出，長期攝取高糖、高油脂等容易促進身體發炎的飲食型態，與較差的睡眠品質及異常睡眠時間（過短或過長）具有相關性，尤其在肥胖或本身已有慢性發炎狀態的人身上更加明顯。

台灣陳筠臻營養師提醒，食物中的營養素對睡眠大多屬於間接性的支持，而不是立即產生助眠效果。睡眠品質受到壓力、作息、疾病、心理狀態等多種因素影響，因此並不是補充某一種營養素，或多吃某一種食物，就能改善失眠。

相關文章：奇亞籽營養｜抗氧化高藍莓3倍！降血壓防便秘4大功效4類人不宜👇👇👇

+ 5

GABA與芝麻素對睡眠有幫助嗎？

除了奇亞籽之外，近年不少助眠保健食品也常添加GABA與芝麻素，因此容易讓人們誤以為它們具有類似安眠藥的效果。GABA是人體重要的抑制性神經傳導物質，主要功能是幫助身體放鬆、舒緩緊張情緒。至於芝麻素，則是芝麻中的天然植化素，具有抗氧化作用，可能透過降低氧化壓力、協助調節神經傳導物質及維持自律神經平衡，間接支持睡眠品質。

陳筠臻營養師也表示，目前口服GABA與芝麻素是否能直接改善失眠或幫助入睡，仍缺乏一致的人體研究證據，因此較適合視為幫助放鬆的保健成分，不能取代安眠藥或其他失眠治療方式。

奇亞籽真的能改善失眠嗎？

事實上目前並沒有研究直接證實，食用奇亞籽可以改善或治療失眠。陳筠臻營養師說道，奇亞籽雖然含有色胺酸、鎂、Omega-3與膳食纖維等與睡眠調節有關的營養素，但這些成分對睡眠大多屬於間接性的支持，並非直接產生助眠效果。

陳筠臻營養師也提醒，奇亞籽每日建議攝取量約為10～15公克（約一湯匙），實際能提供的營養有限，因此要透過食用奇亞籽達到明顯改善睡眠的效果並不容易。比起將奇亞籽視為「天然安眠藥」，更重要的是建立均衡飲食、規律作息、適度運動及良好的睡眠習慣。如果希望補充與睡眠有關的營養素，也應透過多元飲食攝取，例如堅果種子、黃豆製品、白肉、深綠色蔬菜等，而不是依賴單一食物。

奇亞籽中的哪些營養素與睡眠有關？

色胺酸：褪黑激素的重要原料之一

色胺酸是人體無法自行合成的必需胺基酸，也是合成血清素及褪黑激素的重要原料，因此與情緒調節及睡眠有關。一項人體研究發現，攝取富含色胺酸的早餐並搭配充足日照，有助於增加夜間褪黑激素分泌，顯示色胺酸在睡眠調節中扮演一定角色。雖然奇亞籽雖然含有色胺酸，但含量並不高，若想補充色胺酸，牛奶、雞蛋、黃豆製品及豆類等食物都是更好的來源，因此不能期待只靠奇亞籽就能改善失眠。

鎂：參與神經傳導與身體放鬆

奇亞籽也是植物性食物中相對富含鎂的來源之一。鎂參與超過300種生理反應，包括神經傳導、肌肉收縮及壓力調節，並與褪黑激素及血清素的正常合成有關。若長期缺乏鎂，可能增加焦躁、疲勞及睡眠品質不佳的風險。不過，陳筠臻營養師指出，補充鎂並不是吃得越多效果越好，若本身沒有缺乏鎂，額外攝取也不一定能改善睡眠。

Omega-3：調節情緒與壓力 進一步影響睡眠

奇亞籽含有植物性的Omega-3 脂肪酸—α-次亞麻油酸（ALA）。近年研究認為，Omega-3可能透過幫助神經傳導，促進褪黑激素的釋放，讓人體進入熟睡期；在情緒與壓力調節方面，Omega-3能夠穩定自律神經系統，減少夜間焦慮，進而改善睡眠品質。

值得注意的是，多數睡眠研究探討的是魚油中的EPA與DHA，而不是奇亞籽所含的ALA。陳筠臻營養師表示，ALA在人體內轉換成EPA的效率約只有5～10%，因此人們容易高估奇亞籽Omega-3對睡眠的幫助。換句話說，奇亞籽可以作為植物性Omega-3的來源之一，但不能直接等同於研究中使用的EPA或DHA。

相關文章：失眠是吃出來？醫揭7錯誤飲食習慣影響睡眠1項致血糖升+助眠8食物

+ 14

膳食纖維：有助維持健康飲食型態

奇亞籽最廣為人知的特色，就是富含膳食纖維。膳食纖維吸水後會形成凝膠，可延緩醣類吸收、增加飽足感，也有助於維持血糖穩定。部分研究發現，膳食纖維攝取量較高的人，通常具有較佳的睡眠效率及較多深層睡眠；相反地，高糖、高飽和脂肪飲食則較容易增加夜間醒來的機率。

而目前研究仍無法直接證實膳食纖維可以改善失眠。陳筠臻營養師建議，與其刻意增加奇亞籽攝取量，不如將它視為均衡飲食的一部分，搭配蔬菜、水果及全穀雜糧等高纖食物，才能真正發揮對整體健康的幫助。

奇亞籽（約1湯匙／9公克）營養成分表

熱量：約45大卡

奇亞籽營養成分表（Heho網站截圖）

陳筠臻營養師提醒，沒有任何一種食物能像特效藥一樣解決睡眠問題。與其迷信某種「超級食物」，更重要的是建立均衡飲食、規律作息、適度運動及良好的睡眠衛生習慣，例如固定睡眠時間、減少睡前藍光刺激、避免晚間攝取過多咖啡因等，才能真正維持良好的睡眠品質。

如果長期出現入睡困難、夜間頻繁醒來、睡醒仍感到疲倦，甚至已影響日常生活，建議盡早尋求醫師協助，找出造成失眠的真正原因，才能獲得適當治療。

食用奇亞籽常見迷思

1. 一天可以吃多少奇亞籽？ 一般建議每天食用約1湯匙（10～15公克） 即可，並搭配充足水分。由於奇亞籽富含膳食纖維，若一次吃太多，可能出現腹脹、脹氣、便秘或腹瀉等腸胃不適。此外，乾燥的奇亞籽吸水後會快速膨脹，建議先浸泡約5～10分鐘再食用，可降低噎食風險。 2. 有助於減肥 ? 奇亞籽富含可溶性膳食纖維，吸水後會形成凝膠，增加飽足感，因此有助於控制食量，可作為體重管理的一部分。陳筠臻營養師也提醒，奇亞籽屬於油脂與堅果種子類食物，熱量其實並不低，一湯匙就約有45大卡，若攝取過量仍可能增加總熱量。減重效果仍取決於整體飲食及熱量控制，而不是單靠奇亞籽就能達成。 3. 與藥物的相互作用 ? 奇亞籽可能有助於降低血糖及血壓，因此若本身正在服用降血糖藥或降血壓藥，應避免大量食用，以免增加低血糖或低血壓的風險。若有慢性疾病或正在服用相關藥物，建議先與醫師或營養師討論，再調整攝取量。 4. 睡不好可以只靠奇亞籽改善嗎？ 不建議 ! 陳筠臻營養師表示，奇亞籽雖然含有與睡眠有關的營養素，但目前沒有研究證實它能改善或治療失眠，更不能取代醫療治療。如果長期出現睡眠問題，應先找出真正原因。例如睡眠呼吸中止症或慢性失眠，都不是補充奇亞籽或保健食品就能解決。根據台灣睡眠醫學會對慢性失眠的定義，若每週超過3天出現入睡困難、需要30分鐘以上才能入睡，或經常提早醒來，且情況持續3個月以上，就建議尋求睡眠專科或相關醫師進一步評估，而不要持續依賴坊間保健食品。

延伸閱讀：

睡前多久該避開咖啡因？3 種常見睡眠困擾一次看

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

