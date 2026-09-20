桃營養｜美容養顏補氣血　教2個挑選妙招　生吃好還是熟吃好？

潤燥生津、養肺護胃、補水補鉀。桃子雖好，吃法不對反而傷身。生吃、熟吃怎麼選？不同體質如何對症食用？



一文講清桃子的健康吃法。

桃子營養（01製圖）

桃子不止潤燥生津，還有助活血消積👇👇👇

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吃桃有哪些好處？

桃子具有生津止渴、潤腸通便、活血消積、解勞熱的功效。其富含多種維他命和果酸以及鈣、磷等，可以補充隨汗液流失的無機鹽。

1. 生津止渴、潤腸通便

桃子，水分充足、富含鉀元素與膳食纖維，出汗多的人吃桃能補鉀、緩解水腫、恢復體力。

桃子膳食纖維含量在水果中相對較高，每100克含1～1.5克膳食纖維，以可溶性果膠為主，通便温和不刺激，正好適合換季腸道敏感的人。

2. 活血消積、美容養顏

桃子有助活血消積，對女性血瘀導致的月經不通有一定輔助調理作用。桃子還有補氣血、養陰生津的作用。需要注意的是，桃子可作為日常食養輔助，但不能替代藥物治療。

桃子含維他命C和花青素，幫助清除自由基，對皮膚暗沉、粗糙有一定改善作用。《大明本草》中說，將桃曬成乾，經常服用，能起到美容養顏的作用。

3. 解勞熱

中醫所說的「勞」分為兩類：一類是體力勞作過度；另一類是「神勞」，這也是當代人的常見狀態——經常熬夜、思慮耗神。這類人常會出現五心煩熱、心煩易躁、盜汗等症狀。《隨息居飲食譜》記載：

（桃子）補心，活血，生津滌熱。

不同體質應該怎麼吃桃？

中醫提醒，從四性五味來看，桃子性味辛、甘、酸，偏温性，歸肺和大腸經。

生吃：新鮮桃子潤燥生津止渴效果好，且富含膳食纖維（以可溶性果膠為主），通便功效明顯，便秘患者更適合生吃。

熟吃：桃子蒸熟或煮熟後，温潤之性更強，養陰生津、潤燥活血。經常咽部乾、肺燥咳嗽、愛清嗓子的人，更適合熟桃。

關鍵提醒：脾胃虛寒者、老人及兒童腸胃功能較弱，更適合將桃子蒸熟或煮熟後食用。



桃子經烹飪後，果肉中的多糖與鐵元素更易被人體吸收，顯著強化健脾養胃、滋陰潤血之功效。推薦一道養生甜品——酒釀桃子雞頭米，桃子、醪糟、雞頭米（芡實）三者合用，具有養心血、健脾胃、固腎精、通經絡等功效。

酒釀桃子雞頭米（CCTV綜合一套截圖）

做法

將桃子去皮切成月牙狀，加入清水，大火煮開轉小火煮3分鐘（不宜久煮，影響風味口感），再加入適量醪糟、雞頭米（芡實）煮2分鐘，最後加入糯米小圓子。出鍋前勾琉璃芡，勺子挑起呈一條直線即可。

這道美食並非人人都能吃：糖尿病人、酒精過敏者、正在服用頭孢者、孕婦及3歲以下幼兒不建議食用；濕熱體質者、長期便秘者也不宜多吃。普通人每周1～2次、每次一小碗即可。



每天最多能吃幾個桃子？

桃子雖好，但有兩個「量」的紅線：

一是體質限量

脾胃虛寒者、經常胃脹腹瀉的人，少吃或不吃生桃，儘量吃蒸熟或煮熟的桃子。

二是數量限量

桃子偏温，吃多了容易助生內熱，可能引發口舌生瘡、口腔潰瘍。每天吃1～2個就夠，不能當飯吃。

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挑選桃子小妙招

補充抗氧化物質：選黃桃或血桃

水蜜桃、黃桃、血桃分別是白肉桃、黃肉桃和紅肉桃的典型代表，這三者的不同主要在於植物化學物質含量。如果更注重補充抗氧化物質，那就儘量選擇顏色更深的黃桃、血桃。

減重：優選白粉桃或金紅桃

桃子熱量總體都不高，如果正在嚴格減脂，可以優中選優。白粉桃熱量最低，金紅桃的熱量也不高，可以優先選擇。水蜜桃和黃桃相對來說熱量更高，最好避開。

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