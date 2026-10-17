龍眼和龍眼乾功效+禁忌　醫破解迷思教3種烹飪方法　一天吃幾顆？

龍眼好處多，究竟功效與營養為何？食用龍眼乾有何功效與禁忌？龍眼與桂圓差異為何？龍眼乾一天能吃幾顆呢？



《Hello醫師》與您一次分享，並提供三種簡易的龍眼乾料理。

+ 6

龍眼功效與營養

龍眼（Longan）屬於亞熱帶水果，因果肉為乳白色，種子為黑褐色，又稱為「福員」、「福圓」。

每100克的龍眼（相當於14顆龍眼）的熱量為72卡，主要營養成分包括：

碳水化合物：18克

糖分：15.2克

膳食纖維：1.8克

鉀：282毫克

磷：29毫克

鈉：3毫克

鈣：5毫克

鎂：9毫克

維他命C：95.4毫克

水解胺基酸：863毫克



註：水解胺基酸包含天門冬胺酸、麩胺酸及丙胺酸等多種胺基酸。

龍眼功效如下：

1. 維他命C

具有抗氧化功效，也能幫助提高非血紅素鐵質（主要存於植物之中的鐵質）的吸收率。

2. 鉀

鉀離子可與鈉離子相互作用，維持細胞的滲透壓，維持神經與肌肉功能正常運作。

3. 磷

磷有助於過濾腎臟中的廢物，可幫助身體儲存和使用能量，並也有助於減輕運動後的肌肉疼痛。

4. 丙胺酸

為肌肉組織及腦部中樞神經之能源之一，可協助代謝糖類及有機酸。

5. 麩胺酸（Glutamic Acid）

增強免疫與消化系統，有助於減輕疲勞、維持腸道健康。

6. 天門冬胺酸（Aspartic Acid）

增加耐力，降低疲勞感。

龍眼乾功效與禁忌：泡茶助降血脂、補氣血

龍眼乾可直接食用，也可泡茶飲用，其功效包括：

1. 補充氣血

龍眼乾含有豐富的礦物質，可促進血紅素增生，對於女性補血、增強體力有相當幫助。

2. 降低血脂

豐富的維他命B3（菸鹼素）可促進代謝、提升動脈的血流量，對於降血脂有益。

3. 緩解貧血症狀

龍眼含有維他命C，可促進血液循環，改善因貧血而造成心悸、失眠及暈眩等症狀。

食用龍眼乾的3大禁忌：

1. 腎臟病患者

龍眼乾鉀離子含量高，腎臟病患者須注意食用量。

2. 糖尿病患者

龍眼乾的碳水化合物與糖分的含量偏高，糖尿病患者須斟酌食用量。

3. 口乾舌燥者

龍眼乾泡茶雖有壯陽益氣、滋陰補腎的效果，但喝多易上火。

龍眼乾被歸類為中藥材，雖與枸杞一樣都有明目功效，但目前並無科學實驗證實可矯正視力。若您有相關藥用的疑問，建議先與中或西醫師確認。

龍眼、桂圓差異？

桂圓就是去殼及去籽的龍眼乾，因龍眼有保存時限，盛產期產量極多，故果農將其製成龍眼乾，以利存放；作法為先將龍眼烘烤，再進行剝殼程序製成桂圓，通常3公斤的龍眼能夠產出1公斤的桂圓。

龍眼乾一天吃幾顆？龍眼吃太多會怎樣？

龍眼富含碳水化合物，糖分及熱量較高，建議每日食用顆數為10~11顆，重量約70克。

龍眼緩解貧血症狀、助抗氧化、減輕疲勞。（hello醫師提供）

食用過量的龍眼乾，可能會有上火症狀，易導致便秘、胃脘灼痛，腸胃機能較差者，建議注意食用量；另外，龍眼鉀離子含量高，腎臟病或糖尿病患者在食用前，最好也先諮詢專業醫師，並注意食用量。

龍眼乾怎麼吃？可以直接吃嗎？

龍眼乾可以直接食用，也可以入菜、煮茶，以下提供龍眼乾的3種調理方式：

1. 龍眼乾薑茶

（1）水中放入適量去籽桂圓肉。

（2）水滾後，再加入少許薑片小火燉煮10分鐘。

（3）最後按喜好加入適量黑糖。

2. 桂圓茶

（1）按照喜好濃度，在水中加入已剝殼的龍眼。

（2）煮滾後，轉小火燉煮30分鐘。

3. 麻油龍眼乾煎蛋

（1）將雞蛋打散後，加入去籽桂圓肉

（2）使用麻油熱鍋後，將蛋液倒入煎至兩面金黃即可。

相關文章：龍眼冷知識｜富含維他命C為蘋果30倍！輕壓果實有彈性4大挑選秘訣

+ 8

延伸閱讀：

吃鳳梨有什麼好處？營養功效、3大挑選技巧與禁忌一次看

黃金果怎麼吃？4大功效好處、營養熱量、吃法與禁忌一次懂

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：龍眼、龍眼乾功效與禁忌：一天吃幾顆？怎麼吃？吃多會怎樣？】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

