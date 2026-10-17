龍眼和龍眼乾功效+禁忌　醫破解迷思教3種烹飪方法　一天吃幾顆？

撰文：Hello醫師
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龍眼好處多，究竟功效與營養為何？食用龍眼乾有何功效與禁忌？龍眼與桂圓差異為何？龍眼乾一天能吃幾顆呢？

《Hello醫師》與您一次分享，並提供三種簡易的龍眼乾料理。

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龍眼功效與營養

龍眼（Longan）屬於亞熱帶水果，因果肉為乳白色，種子為黑褐色，又稱為「福員」、「福圓」。

每100克的龍眼（相當於14顆龍眼）的熱量為72卡，主要營養成分包括：

碳水化合物：18克
糖分：15.2克
膳食纖維：1.8克
鉀：282毫克
磷：29毫克
鈉：3毫克
鈣：5毫克
鎂：9毫克
維他命C：95.4毫克
水解胺基酸：863毫克

註：水解胺基酸包含天門冬胺酸、麩胺酸及丙胺酸等多種胺基酸。

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龍眼功效如下：

1. 維他命C

具有抗氧化功效，也能幫助提高非血紅素鐵質（主要存於植物之中的鐵質）的吸收率。

2. 鉀

鉀離子可與鈉離子相互作用，維持細胞的滲透壓，維持神經與肌肉功能正常運作。

3. 磷

磷有助於過濾腎臟中的廢物，可幫助身體儲存和使用能量，並也有助於減輕運動後的肌肉疼痛。

4. 丙胺酸

為肌肉組織及腦部中樞神經之能源之一，可協助代謝糖類及有機酸。

5. 麩胺酸（Glutamic Acid）

增強免疫與消化系統，有助於減輕疲勞、維持腸道健康。

6. 天門冬胺酸（Aspartic Acid）

增加耐力，降低疲勞感。

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龍眼乾功效與禁忌：泡茶助降血脂、補氣血

龍眼乾可直接食用，也可泡茶飲用，其功效包括：

1. 補充氣血

龍眼乾含有豐富的礦物質，可促進血紅素增生，對於女性補血、增強體力有相當幫助。

2. 降低血脂

豐富的維他命B3（菸鹼素）可促進代謝、提升動脈的血流量，對於降血脂有益。

3. 緩解貧血症狀

龍眼含有維他命C，可促進血液循環，改善因貧血而造成心悸、失眠及暈眩等症狀。

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食用龍眼乾的3大禁忌：

1. 腎臟病患者

龍眼乾鉀離子含量高，腎臟病患者須注意食用量。

2. 糖尿病患者

龍眼乾的碳水化合物與糖分的含量偏高，糖尿病患者須斟酌食用量。

3. 口乾舌燥者

龍眼乾泡茶雖有壯陽益氣、滋陰補腎的效果，但喝多易上火。

龍眼乾被歸類為中藥材，雖與枸杞一樣都有明目功效，但目前並無科學實驗證實可矯正視力。若您有相關藥用的疑問，建議先與中或西醫師確認。

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龍眼、桂圓差異？

桂圓就是去殼及去籽的龍眼乾，因龍眼有保存時限，盛產期產量極多，故果農將其製成龍眼乾，以利存放；作法為先將龍眼烘烤，再進行剝殼程序製成桂圓，通常3公斤的龍眼能夠產出1公斤的桂圓。

龍眼乾一天吃幾顆？龍眼吃太多會怎樣？

龍眼富含碳水化合物，糖分及熱量較高，建議每日食用顆數為10~11顆，重量約70克。

龍眼緩解貧血症狀、助抗氧化、減輕疲勞。（hello醫師提供）

食用過量的龍眼乾，可能會有上火症狀，易導致便秘、胃脘灼痛，腸胃機能較差者，建議注意食用量；另外，龍眼鉀離子含量高，腎臟病或糖尿病患者在食用前，最好也先諮詢專業醫師，並注意食用量。

龍眼乾怎麼吃？可以直接吃嗎？

龍眼乾可以直接食用，也可以入菜、煮茶，以下提供龍眼乾的3種調理方式：

1. 龍眼乾薑茶

（1）水中放入適量去籽桂圓肉。

（2）水滾後，再加入少許薑片小火燉煮10分鐘。

（3）最後按喜好加入適量黑糖。

2. 桂圓茶

（1）按照喜好濃度，在水中加入已剝殼的龍眼。

（2）煮滾後，轉小火燉煮30分鐘。

3. 麻油龍眼乾煎蛋

（1）將雞蛋打散後，加入去籽桂圓肉

（2）使用麻油熱鍋後，將蛋液倒入煎至兩面金黃即可。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：龍眼、龍眼乾功效與禁忌：一天吃幾顆？怎麼吃？吃多會怎樣？

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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