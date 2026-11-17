藍莓因富含抗氧化物質，被稱作「超級食物」；藍莓有哪些營養成分？熱量多高？從市場買來的新鮮藍莓，表面的白色粉末是什麼？藍莓要怎麼洗？可以天天吃嗎？一天可以吃幾顆？



《Hello醫師》為您一次解說，說明藍莓功效與食用禁忌，提醒您藍莓不能和什麼一起吃，並提供3種簡易的藍莓料理。

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藍莓熱量與營養

藍莓（Vaccinium, Blueberry）因富含抗氧化物質與優質營養，被美國癌症研究所（AICR）選為防癌推薦食物之一，也被稱為超級水果（Antioxidant Super Fruit）。

根據研究指出，藍莓所含有的多酚類化合物（抗氧化物質）以花青素為主，其含量佔藍莓總多酚含量的60%。

每100克藍莓的熱量約57大卡，主要營養成分如下：

水：84克

碳水化合物：14.5克

糖分：9.96克

膳食纖維：2.4克

鉀：77毫克

花青素：163.3毫克

磷：12毫克

鈣：6毫克

鎂：6毫克

鈉：1毫克

鐵：0.28毫克

維他命C：9.7毫克



藍莓可以天天吃嗎？一天吃幾顆？

藍莓可每日食用；一項實驗顯示，每日攝取50毫克的花青素（須吃約80克的藍莓），對於維持身體健康有正向作用。

吃藍莓的4大功效、好處

藍莓熱量低、花青素高，抗氧化改善眼睛疲勞（hello醫師提供）

1. 抗發炎

藍莓含有豐富的花青素，有研究指出，在飲食中攝取較多的花青素和黃酮類化合物，有助於提升身體的抗氧化能力，對於慢性疾病造成的炎症，也可能有所助益。

2. 改善眼睛疲勞

另一項實驗發現，每日攝取50毫克的花青素，持續4週，對於緩解眼壓、眼睛疲勞有正面影響。

3. 加強血管調節

也有研究指出，花青素所具備的抗氧化、抗發炎作用，不僅有助於調節血脂，也可調節葡萄糖的代謝功能，幫助維持心血管健康。

4. 改善大腦、神經功能

藍莓對於改善認知功能也有幫助，多項實驗指出，老年人與學齡兒童在定期食用藍莓後，對於大腦認知能力與記憶力均有正向影響。

藍莓怎麼洗？要洗嗎？

新鮮的藍莓表面可能有一層白色粉末，常有人問「需要洗嗎？」其實這是藍莓生長過程中形成的蠟質層，成分為天然果糖，對人體無害；有了蠟質層，既可減緩表面水分流失的速度，也能避免孳生真菌；因此，品質愈好的藍莓，蠟質層往往愈濃。

食用生鮮藍莓時，先確認是否有取得有機驗證，若有即可直接吃；若是一般藍莓，仍建議浸泡後，再以流動清水清洗10分鐘後再食用。另外，冷凍藍莓多已經過清洗手續，表面不會有白粉，可直接食用。

市售新鮮藍莓多以進口為主，冷凍藍莓的保存時間較長，許多人為方便保存，會選擇購買冷凍藍莓；但值得注意的是，藍莓經過冷凍保存手續後營養價值會減少；據美國國家醫學圖書館一項研究指出，藍莓若以負18度C的低溫冷凍儲存長達10個月後，花青素含量會減少12%。

藍莓不能跟什麼一起吃？禁忌一次看

根據研究指出，藍莓與牛奶製品一同食用時，可能會減少抗氧化效果，因此，建議避免與奶製品混合食用。

相較於其他水果，藍莓糖分雖不高，但仍可能影響血糖值穩定，以下3類族群建議食用前先諮詢醫師或營養師：

1. 孕婦或哺乳期婦女

2. 糖尿病患者

3. 即將手術或術後病人



藍莓怎麼吃？3種藍莓料理推薦！

藍莓除了可直接食用、加入沙律或乳酪外，也常用來製成以下產品：

1. 藍莓果汁

2. 藍莓果醬

3. 藍莓乾

4. 藍莓萃取液

5. 藍莓萃取物膠囊



以下分享3種藍莓的調理方式，讓您品嚐美味的同時，也兼顧營養：

1. 藍莓牛油果吐司

準備材料

適量藍莓，低脂乳清起司，半匙蜂蜜，切片牛油果，1匙檸檬汁，1/8茶匙的鹽，切片麵包。

步驟

（1）將適量藍莓打成泥狀，加入乳清起司和蜂蜜，攪拌至呈光滑狀態。

（2）將牛油果與檸檬汁輕輕攪拌，然後加鹽調味。

（3）將藍莓混合物塗抹於切片麵包上，再放上牛油果片，撒上剩餘的藍莓粒。

2. 藍莓果醬

準備材料

1杯半冷凍藍莓（或新鮮藍莓），1/4杯的砂糖，1匙檸檬汁。

步驟

（1）鍋中加入藍莓、糖在平底鍋中攪拌，中火加熱至煮沸，過程中不斷攪拌至藍莓裂開。

（2）達到濃稠程度後，接著加入檸檬汁，煮約2~3分鐘。

（3）放涼後即可裝罐。

3. 藍莓奶昔

準備材料

1杯藍莓，1~2杯不加糖的牛奶，半根香蕉，2大匙花生醬，2杯菠菜，1茶匙奇亞籽。

步驟

（1）先將藍莓及牛奶加入至果汁機攪勻。

（2）接著陸續加入剩餘材料，攪拌均勻即可。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：藍莓功效好處多！藍莓怎麼洗、吃藍莓禁忌、可以天天吃嗎】

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