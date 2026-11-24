健康老化不只是追求長壽，更要重視維持身體功能與自主生活能力。世界衛生組織（WHO）推動的長者整合照護（ICOPE），以6大面向評估長者內在能力，其中「活力」面向即以營養狀態為主要指標。

台灣老年醫學暨家庭醫學專科醫師蔡孟修提醒，長輩三餐都有吃，不代表吃得安全、營養足夠；若長期忽略居家食物管理，可能增加食安風險，也可能因營養不足加速肌肉流失與衰弱，影響獨立生活。

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營養不能只看餐盤 生活功能、認知與情緒都牽動飲食

台灣佳格食品集團於日前舉辦「居家食物管理師」媒體分享會，發表《2026樂齡族群餐食營養調查問卷》結果，該問卷針對全台529位第一線照顧者進行調查，發現93%認為長輩正確保存食物的觀念仍有不足、91.9%認為日常營養知識仍有不足、92.2%指出牙口與吞嚥問題影響長輩飲食。

本次調查由佳格健康營養研究所（SFHNC）攜手6個NGO與食物援助夥伴、5個政府與社區營養單位共同推動，涵蓋全台19縣市，觸及5,000位樂齡長者。結果顯示，67.8%照顧者觀察到長輩普遍獨自用餐，84.8%認為獨食長輩會因食物管理不佳而影響健康飲食。

蔡孟修指出，居家飲食管理與健康老化環環相扣。長輩能否外出採買、站立備餐、操作烹飪器具，與行動能力有關；能否記得飲食建議與食物存放時間，牽涉到認知能力；咀嚼吞嚥決定長輩能吃進哪些食物、吃得夠不夠；情緒狀態則影響長輩是否願意規律用餐。他進一步強調，評估長者營養，不能只看餐盤，而是要了解從採買、備餐到進食的完整過程。

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長輩飲食3大NG 隔夜菜、營養不均與過度忌口都要注意

蔡孟修進一步指出，長輩居家飲食管理常見3大NG，包括剩食反覆留存、餐食過於單一，以及因牙口受限或過度忌口而減少食物攝取，這些習慣都可能增加食安風險，或導致營養攝取不足。

1. 剩食反覆留 保存管理易忽略

蔡孟修舉例，一對約70歲的夫婦中午外出吃自助餐，常把沒吃完的菜帶回家，晚上再當作晚餐，反映長輩在份量拿捏與剩食處理上的問題。他進一步說，隔夜菜不一定不安全，真正需要注意的，是這道菜從煮好到再次入口，中間經歷了什麼。

冰箱（雪櫃）並不是殺菌箱，重新加熱也不是萬靈丹，部分細菌在低溫下仍可緩慢增殖，保存不當時，細菌產生的某些耐熱毒素更無法透過一般加熱去除。美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，65歲以上長者因食源性疾病出現嚴重健康問題的風險較高；經實驗室確診感染沙門氏菌、彎曲桿菌、李斯特菌或大腸桿菌等食源性病原的65歲以上患者，接近半數需要住院治療

2. 餐食太單一 營養搭配易不足

採買不便、烹調耗力、不知道煮什麼或難以掌握份量，都可能讓長輩逐漸以單一食物打發三餐，或煮一大鍋連吃好幾天。蔡孟修說，簡單料理也可以兼顧營養，關鍵在於食物種類與攝取量是否足夠。

台灣研究分析國民營養調查發現，約每5位高齡者就有1位蛋白質攝取未達建議量的75%；國民營養健康調查也顯示，65至74歲長者每日乳品攝取不足的比例高達92%、75歲以上達81%，65歲以上長者維生素D攝取的達標率僅約4至6成。蛋白質是維持肌肉的重要營養素，長期攝取不足可能加速肌肉流失，增加肌少症與失能風險。

3. 牙口受限、過度忌口 越吃越少

調查也顯示，92.2%的照顧者認為長輩飲食受到牙口與吞嚥問題影響。蔡孟修表示，部分長者因牙口不好，長期只吃稀飯、醬瓜與湯品；也有人因糖尿病不敢吃澱粉、擔心腎臟疾病就自行不吃肉，或以為喝肉湯就等於補充蛋白質、靠鈣片就能補足鈣質。

將飲食管理簡化為「少吃或不吃」，此舉反而可能造成熱量、蛋白質及其他營養素攝取不足。慢性腎臟病長者的蛋白質攝取確實需依腎功能與營養狀態調整，但應與醫師、營養師討論個別化飲食策略，而非自行全面戒除。

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食量下降、體重減輕或走路變慢 恐為營養不良的警訊

蔡孟修提醒，家人與照顧者應留意3類警訊。在進食上，食量下降、用餐變久、經常嗆咳、能吃的食物越來越少；在身體上，未刻意減重卻體重減輕、衣褲變鬆或四肢變細、活動容易疲倦；在功能上，起身吃力、走路變慢、採買備餐越來越困難，或難以記住飲食建議。出現這些變化時，應及早透過專業評估確認是否需要介入。

要化解居家飲食危機，則可從3大關鍵做起。第1為營養充足，吃得夠且均衡，並留意體重、食慾與進食量變化；第2為食安把關，落實食材保存與飲食衛生，降低食源性疾病風險；第3則為適度調整，牙口不好就調整食物質地，有慢性病則在疾病控制前提下避免過度忌口。

飯菜不用放涼再冷藏！ 分裝儘速冷藏、熟食保存最多3至4天

至於飯菜到底該如何保存？需要放涼再冷藏嗎？對此，台灣佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院營養治療科營養師黃靖琇指出，許多長輩習慣把煮好的菜放到室溫涼了再冷藏，其實應分裝後儘速冷藏，室溫放置不宜超過2小時，天氣炎熱時更要盡快冷藏。她進一步表示，低溫保存常見的錯誤包含生熟食混放、誤以為冷藏就不會變質、食材堆擠增加交叉污染，以及冰箱塞太滿影響冷氣循環。常溫保存的誤區則是包裝未密封、存放於高溫潮濕處、未定期清潔與檢查效期。

黃靖琇建議，冰箱維持約7分滿，食材分類放置、標註日期並「先進先出」，避免頻繁開冰箱或反覆解凍；熟食冷藏以3至4天為限，已烹調食品冷凍則在2個月內食用完畢。常溫食品應避光避熱、保持乾燥，看清有效期限並少量購買。

在營養搭配上，倘若長輩牙口不佳應調整質地，而非刪減食物種類，可選擇蒸魚片、豆腐、茶碗蒸、軟質蔬菜或軟質餐，把食物剪成小塊方便入口，也可善用堅果粉或堅果飲補充好油脂；吞嚥困難者則須經專業評估，調整質地與進食方式。長輩也可利用磁吸剪刀、便利貼等貼在冰箱上的小工具，方便裁剪食物、標註有效日期，讓長輩「吃得下，營養也跟得上」。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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