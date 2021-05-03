消委會雪糕｜Magnum雪條1條=3.5粒方糖！20款全屬高糖最低脂係...

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-05-03 20:30

一年四季都有吃雪糕的理由，雖說雪糕稱不上是健康零食，但亦需吃得精明以免吸入過多糖分及脂肪。消委會檢測20款市面上預先包裝的雪糕樣本，發現全部樣本屬「高糖」食物，攝入過多糖分會增加超重和患上肥胖症的風險；而當中只有1款樣本屬「高脂」食物。

消委會檢測20款市面上預先包裝的雪糕樣本。（余曉彤攝）

20款全屬高糖食物

雪糕形態多樣如雪條、雪糕批、甜筒等，同時每一款的背後蘊藏不少糖分，若進食過多糖會令人攝入過多熱量，增加超重和患糖尿病的風險。據食物安全中心為消費者提供的參考，每100克含超過15克糖屬「高糖」食物；每100克含不超過5克糖屬「低糖」食物。20個樣本全屬「高糖」，當中「Magnum雲呢拿雪糕」每100克含有22.7克糖，相當於4.5粒方糖。以每條重79克計算，即含有18克糖，大約相等於3.5粒方糖，佔成人每日建議糖攝取量約36%。

據世界衛生組織建議成人和兒童的游離糖攝入量應降至每日能量總攝入量的10%以下，若每日從膳食攝取2000千卡能量計算，游離糖的每日攝入量應少於50克。

糖對雪糕的製作很重要，除了甜度，它還有助控制雪糕的冷凍溫度，確保雪糕質地夠軟，容易舀起食用。根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，一般雪糕的糖不得少於10%，因此雪糕很難做成「低糖」食物，但當中亦可以選擇一些相對地「低糖」及注意食用分量。

按圖看20款預先包裝雪糖含量排名（由每100克糖含量高至低排序，零售價為約數）︰

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20款只有一款屬高脂

脂肪亦是雪糕中不可少的成分，它有助雪糕的形成，並增加能影響雪糕內奶油香滑風味的微小氣泡的穩定性。據食物安全中心資料顯示，每100克含超過20克總脂肪屬「高脂」食物；每100克含不超過3克總脂肪屬「低脂」食物。在檢測樣本中，只有1款雪糕「M&S Food朱古力雪糕」屬「高脂」食物，每100克含21.4克總脂肪，若進食一份食用分量（約71克），即攝入約15.2克脂肪，佔成人每日建議攝入量的約23%。

製作雪糕時脂肪是不可少的成分。（資料圖片／鄭子峰攝）

據世界衛生組織建議成人每日脂肪攝取量應少於人體所需能量的30%，若每日從膳食攝取2000千卡能量計算，每日應攝入少於66克總脂肪。

除此之外，雪糕含有的飽和脂肪亦不可忽視，因飽和脂肪是一種壞脂肪酸，會增加血液中的壞膽固醇，影響心臟健康。飽和脂肪含量最高的樣本為「雀巢牛奶公司脆皮樂雲呢拿味雪糕配朱古力外層」，每100克含14.6克飽和脂肪，進食一分（約52克）即攝入約7.6克飽和脂肪，佔成日每日建議飽和脂肪攝取量約35%。

製作雪糕的脂肪可以是乳脂或植物脂肪。（李啟康攝）

據世界衛生組織建議成人每日飽和脂肪攝取量應少於人體每日所需能量的10%，若每日從膳食攝取2000千卡能量計算，每日應攝入少於22克飽和脂肪。

按圖看20款預先包裝雪糖脂肪含量排名（由每100克脂肪含量高至低排序，零售價為約數）︰

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資料來源：消委會、食物安全中心