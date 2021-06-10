素食展2021｜過千食品減價精選逾50款氣炸美食湯便餐　幾蚊有交易

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-06-10 20:04

素食文化風行全球，香港亦跟上了步伐，香港素食展由即日起至6月13日一連四天於會展舉行。記者在現場所見，不少素食品，譬如素肉食材、無麩質食物、養生茶包、醬料、零食、有機蔬菜及純素產品等，均以震撼價大平賣。我們精選了逾50款CP值較高、且備受歡迎的素食品，包括港式素食點心、非乳製雪糕、素湯包等，更羅列一系列適合用氣炸鍋烹調的氣炸素食，方便一眾喜歡高效入廚的人士。

同場加映自製咖啡掛耳包，有專人指導，以小組形式的工作坊，易學又好玩。更發現一部自製梳打水神器，能將普通飲用水變作有氣梳打水或果味有氣梳打水。

攝影︰尹嘉蔚

樂活博覽暨亞洲素食展2021，於10/6-13/6，一連四天假香港會議展覽中心3FG 展覽廳舉行。

香港最大型的健康生活及素食主題展--亞洲素食展與樂活博覽，今年參與的單位更增加4成至近250個，匯集超過600個天然、有機、素食及綠色生活品牌。記得預備好腳骨力、手推車、環保袋及保冷袋，行足一天．素貨，素食材、醬料、即食食品…包羅萬有。

2021年素食展的素貨心水，由於產品眾多，精選以下逾50款供大家參考︰

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展覽會中除了購物之外，也可以報名參與「品味工作坊」，包括精品咖啡掛耳包（親製咖啡掛耳包）、手沖咖啡品味體驗（體驗手沖及萃取技巧）、精品咖啡豆烘焙（體驗精品咖啡烘焙）及手工精品朱古力（親製純素朱古力）工作坊，是文青及喜歡手作仔朋友的必玩活動。記者亦在現場親身體驗了「精品咖啡掛耳包工作坊」，非常易學又有趣味，愛喝咖啡的人不要錯過。

按圖一齊睇「咖啡掛耳包工作坊」的學習片段︰

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各工作坊日期、時間及報名請參閱官方網站：http://vegfoodasia.com/activities/tasty-workshop/

素食展詳情： 日期： 6月10-12（星期四-六）：11:00 am – 8:00 pm 10月13（星期日）：11:00 am – 7:00 pm 地點：會展3FG展覽廳 公眾人士可於網上登記，獲取免費門票或現場購買門券入場（$20）參觀亞洲素食展公眾館、樂活博覽公眾區、BEYOND WOMEN FEST（運動體驗班、手工藝工作坊及演講分享等）。 展覽期間場地有防疫措拖安排，請公眾配合安心參觀。 *12 歲以下小童及 65 歲或以上長者無須購票入場

世界整體素食品、植物奶及有機農產品的銷量逐年攀升，香港近年在素食文化發展上已經與全球接軌。進行素食習慣、體驗素食文化、支持食物鏈走向可持續性發展、關心環境保護及動物權益方面的保障，這有賴於公眾接納、支持並行動。