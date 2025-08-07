茄子食譜｜消暑低卡日式涼拌茄子簡易做法　2步茄子鮮艷不變黑

茄子食譜｜夏日炎炎吃涼拌菜最啱。日式涼拌茄子，是日本人常吃的前菜冷盤，做法十分簡單，配日式麻醬或日式燒汁便成了一道清涼及美味的前菜。這道日式涼拌茄子並不會軟趴趴，入口清爽，肥美肉厚。



除了用日式芝麻醬外，可自己調配日式醬汁，混合味醂、豉油、水、糖，拌勻後淋上茄子。

茄子不變色貼士｜抗氧化增免疫力茄子愈紫愈好！3招留營養不變色

清爽可口的涼拌茄子是炎夏中開胃的前菜。要保持茄子顏色鮮艷，若不想走油，可參考以下貼士：

（一）可用鹽醃5分鐘，其間用毛巾或保鮮紙蓋住。

（二）滾水中加少許白醋，以重物壓實茄子灼熟，避免因茄子浮起而煮不熟。灼好的茄子浸冰水「過冷河」，茄子不會變色，外皮因冷縮熱脹關係會自然皺起。

醬汁除了用日式芝麻醬外，可自己調配日式醬汁，混合味醂、豉油、水、糖，拌勻後淋上茄子，建議用幼砂糖、糖粉或糖漿，會更易與醬汁其餘材料融合。

日式涼拌茄子食譜

材料︰

茄子2條

味醂1湯匙

豉油1湯匙

醋1湯匙

水1湯匙

糖1茶匙

素肉鬆適量

鹽適量

做法︰

1.茄子洗淨後切塊，用少許鹽醃5分鐘。

2.大火煮滾水，加醋、茄子煮5-7分鐘，加重物壓住茄子。

3.將茄子放入冰水浸至冷卻，用毛巾吸乾水分，然後上碟。

4.將味醂、豉油、水、糖拌勻淋上茄子，放上素肉鬆完成。

日式涼拌茄子，日本人常吃的前菜冷盤，做法十分簡單。

不失敗秘訣︰

水煮茄子時﹐要加重物壓住茄子，使茄子浸在水中，避免茄子浮起煮不熟。

煮過的茄子放入冰水，外皮因冷縮熱脹關係會皺起。

用幼砂糖、糖粉或糖漿，會更易與醬汁其餘材料融合。

茄子外皮因冷縮熱脹關係會自然皺起。

茄子食譜合集｜魚香茄子煎釀三寶 中西日韓14種茄子做法+入味4招

健康小貼士︰

茄子可清熱活血、消腫止痛，維生素P可軟化血管及增強彈性，防治高血壓、動脈硬化，也有助降低高血脂及高血壓。勿將茄子長時間浸泡在水中，否則表皮的蠟質會被破壞，茄肉變質腐爛，容易引起腸胃不適。



相關食譜：

【素食食譜】蒲燒鰻魚飯自製萬用燒汁 茄子高仿肥美鰻魚超簡單

素蒲燒鰻魚飯食譜

【茄子煎蛋食譜】食平啲簡單家常菜 這樣做蛋料理茄子料理超美味

茄子煎蛋食譜

【同場加映】入廚貼士｜茄子快速入味4大秘技 不變黑最簡單方法減營養流失

煮過的茄子綿軟細滑，能吸附各式醬汁，例如魚香汁、豆瓣醬和燒汁等。不過茄子皮不易煮熟，味道不易滲透，要將茄子徹底入味，要花的時間頗長，也容易將茄子煮過頭，讓口感過於軟爛，顏色變得又瘀又黑。

請按圖參考茄子快速入味的4個方法︰