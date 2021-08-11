奇亞籽好處｜減肥防便秘控血糖8大功效　食錯堵塞食道吞嚥困難！

奇亞籽是鼠尾草的種籽，被喻為超級食物，具有不少有益健康的功效，包括降低食慾、有助減肥、降血脂及血糖等。豐富的水溶性纖維，遇液體便膨脹，狀似「布甸」，常見於甜品及飲料之內，8大好處備受關注。
動物研究表明，奇亞籽可控制膽固醇水平、減輕體重和增加飽腹感，但不會單獨地發揮作用，而是納入健康飲食中，來幫助預防疾病。奇亞籽有黑白兩種，但營養成分沒有區別。約2湯匙奇亞籽提供137千卡和1克可消化的碳水化合物，可說是低熱量食物，卻蘊藏大量的營養，其中有纖維、蛋白質、奧米加3脂肪酸、抗氧化劑和礦物質。
按下圖探索奇亞籽的8大健康好處︰
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1.預防衰老
2.促進減肥
3.預防便秘
4.改善睡眠
5.調節血糖
6.降膽固醇
7.有益心臟
8.骨骼健康
奇亞籽宜吃分量
提議每天兩次吃大概20克（1.5湯匙）的奇亞籽，並要添加到濕的食物或飲品當中。美國胃腸病學會在2014年曾發表報告，並隨即成了頭條新聞，指出一名患者吃了乾奇亞籽，然後喝了一杯水，奇亞籽在食道中膨脹並引起堵塞。這是由於奇亞籽在吸收液體後會迅速膨脹，所以建議食用已浸在液體中的奇亞籽或與潮濕的食物一起食用，例如燕麥片或乳酪。不要吃乾奇亞籽，否則容易引致吞嚥困難，有消化問題的人，更應小心食用。患低血壓、低血糖及對奇亞籽過敏的人也需慎吃。
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參考資料︰Healthline/Harvard T.H.Chan/Stylecraze/Manhattan Medical Arts