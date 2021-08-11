奇亞籽好處｜減肥防便秘控血糖8大功效　食錯堵塞食道吞嚥困難！

奇亞籽是鼠尾草的種籽，被喻為超級食物，具有不少有益健康的功效，包括降低食慾、有助減肥、降血脂及血糖等。豐富的水溶性纖維，遇液體便膨脹，狀似「布甸」，常見於甜品及飲料之內，8大好處備受關注。



奇亞籽，是鼠尾草的種子，含豐富omega 3脂肪酸，有助保持肌膚彈性，紓緩壓力。另外，纖維高有效增強飽腹感，促進腸胃蠕動。（資料圖片）

動物研究表明，奇亞籽可控制膽固醇水平、減輕體重和增加飽腹感，但不會單獨地發揮作用，而是納入健康飲食中，來幫助預防疾病。奇亞籽有黑白兩種，但營養成分沒有區別。約2湯匙奇亞籽提供137千卡和1克可消化的碳水化合物，可說是低熱量食物，卻蘊藏大量的營養，其中有纖維、蛋白質、奧米加3脂肪酸、抗氧化劑和礦物質。

選購貼士︰ 要飽滿光亮，呈黑色或白色，棕色是劣品。宜揀透明包裝，不建議真空包裝，可方便搖晃時從表面看到是否有泥沙和雜草碎等。另外，將奇亞籽浸泡10-15分鐘，外層的可溶性纖維會形成清晰透明的凝膠狀，品質不良的會變成白色或不透明。(VCG)

按下圖探索奇亞籽的8大健康好處︰

+ 12

1.預防衰老

2.促進減肥

3.預防便秘

4.改善睡眠

5.調節血糖

6.降膽固醇

7.有益心臟

8.骨骼健康



奇亞籽宜吃分量

提議每天兩次吃大概20克（1.5湯匙）的奇亞籽，並要添加到濕的食物或飲品當中。美國胃腸病學會在2014年曾發表報告，並隨即成了頭條新聞，指出一名患者吃了乾奇亞籽，然後喝了一杯水，奇亞籽在食道中膨脹並引起堵塞。這是由於奇亞籽在吸收液體後會迅速膨脹，所以建議食用已浸在液體中的奇亞籽或與潮濕的食物一起食用，例如燕麥片或乳酪。不要吃乾奇亞籽，否則容易引致吞嚥困難，有消化問題的人，更應小心食用。患低血壓、低血糖及對奇亞籽過敏的人也需慎吃。

芒果奇亞籽布甸食譜

白雪黑珍珠食譜

奇亞籽楊枝甘露食譜

奇亞籽木瓜椰奶昔食譜

參考資料︰Healthline/Harvard T.H.Chan/Stylecraze/Manhattan Medical Arts