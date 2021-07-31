秋葵好處｜降膽固醇控制血糖5大好處3類人不宜　點煮唔會滑潺潺？

秋葵，很多人不喜歡吃，但秋葵富含多種營養素及纖維，其中的果膠有助於降膽固醇，維他命C和抗氧化劑有助增強免疫系統。不論紅色或綠色的秋葵，味道也一樣，紅色的秋葵煮熟後也變綠。



秋葵富含多種營養素及纖維，其中的果膠有助於降低膽固醇。（Neha Deshmukh/Unsplash）

秋葵5大好處

秋葵有豐富的維他命C、K及抗氧化劑，包括多酚、類黃酮和異槲皮素並能提供蛋白質，這是許多蔬果所缺乏的，它的5大好處對有益於健康。

按圖探索吃秋葵的5大好處︰

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1.有助控制血糖

2.有助降膽固醇

3.有助控高血脂

4.有助改善消化

5.可以減少疲勞



3類人不宜食用秋葵

另從中醫角度來說，註冊中醫師陳圳堅解釋秋葵屬於寒涼食物，多吃反而會胃脹，胃氣滯。若胃部吸收及消化力不佳的人，容易出現腹瀉，不宜多吃；孕婦亦要慎吃。此外，秋葵屬於鉀離子豐富的食物，若患有慢性腎病的患者也不建議食用秋葵

烹飪秋葵時宜用高溫，快煮或快炒的方式處理，免果膠過分釋出。（VCG）

秋葵最佳烹調方法

購買秋葵時，揀表皮光滑，沒有褐色斑點或末端乾燥的，多數可存放在雪櫃中約4天。秋葵可用於煮湯和小炒，它含有豐富的果膠黏液，加熱後會變成膠狀並釋出，感覺黏黏糊糊，烹飪時宜用高溫，快煮（白灼）2分鐘左右或快炒的方式處理。

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參考資料︰Molecules/食品科學營養/Nutrients/PubMed/Organic Facts/Healthline