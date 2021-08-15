【生薑≠薑黃】薑和薑黃不一樣　用途風味大不同哪樣有助抗癌？

生薑、薑黃之間有何分別？大家同屬薑科，卻是不同的植物，關鍵營養素、風味、烹飪用途及養生方面均有分別。



生薑除腥提鮮增香 吃薑去皮多此一舉

生薑（Ginger）是常見的輔料，味辛而香，在薑醋、「三杯」菜式及海鮮佳餚等，經常用生薑增加色、香、味。吃寒涼食物，例如大白菜、紅菜頭及蟹等，廚師會加薑絲、薑片或一大塊薑來驅寒，薑具有促進身體和暖及暖胃的作用。

生薑用於除腥、提鮮及增加菜式的香味。（VCG）

吃薑要去皮？

有說薑皮或影響薑的驅寒功效，因此有人會去皮食用，但可能是多此一舉，按圖了解中醫師的解說︰

薑黃調色帶微苦 助抗癌活血止痛

薑黃（Turmeric）可磨成薑黃粉，是香料或天然的染色劑，正受世界各地關注。薑黃中的薑黃素（Curcumin），有臨床研究指出它有助身體產熱，促進新陳代謝。關於薑黃和癌症的研究，大概已發表了2000多項，薑黃有助預防癌症。但人體不會吸收太多薑黃素，薑黃素不溶於水，僅溶於脂肪。將薑黃與健康的油結合食用，例如橄欖油，並和黑胡椒等營養素結合，更有效將薑黃素的功用放大。

薑黃主要用在上色，薑黃奶則助緩和經痛及有助入眠。（VCG）

據醫學博士Dr. Michael Greger, MD的說法，黑胡椒中的胡椒鹼（Piperine）促使薑黃素（Curcumin）被人體吸收高達2000%，即使只有1/20茶匙的黑胡椒，已經有顯著幫助。薑黃粉可添加到湯、醬汁和米飯中，也可將薑黃粉、橄欖油、海鹽、黑胡椒、生薑和小茴香混成調味醃料。「黃金奶」即薑黃奶（Golden Milk）適合四季飲用，秋冬更佳，可助暖宮、緩和經痛及有助入眠。中醫建議陰虛火旺者（易口臭、熱氣）及孕婦不宜食用薑黃。

按圖了解生薑、薑黃之間的分別︰

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參考資料︰華人健康網/Healthline/The Truth About Cancer