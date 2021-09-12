Gigi教煮｜黃淑儀浸發海參7大貼士　唔係條條海參都適合冷藏保存!

浸發海參都有竅門？海參也有分炒拌、燜煮之分？黃淑儀（Gigi姐）就在節目中教授處理海參的技巧，雖然片中並沒有教授快速方法，但Gigi姐都非常詳細講解浸發海參的步驟，而且建議根據海參浸發過後軟硬度而選擇適合的煮法。



四大海味珍品中，浸發海參屬深造班的功夫，由手指大小浸發至少5倍或以上需花上不少時間和心機，因每12小時還要換水，其間不能沾油。Gigi姐指處理海參的第一步便是浸至軟身，浸2日只是基本，她之前試過有一款海參需浸5日才軟身！當海參浸軟後才可進行汆水及餵的步驟。

黃淑儀（Gigi姐）就在節目中教授處理海參的技巧。（節目截圖：《Gigi煮嘢》）

海參品種眾多，Gigi姐在節目中所使用的是來至南美洲的竹參，不過不管是那一眾海參浸發步驟也是一樣。在學習浸發海參前，不如看看常見的海參品種及選購時需注意的地方：（請按圖）

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雖然浸發海參沒有太多技巧，但對於保存、選擇烹煮的方式原來也有學問，不然會影響口感或是菜式的效果。

最頂的是未浸發；左手邊是已浸軟；右手邊是完全浸發。（節目截圖：《Gigi煮嘢》）

按圖看黃淑儀教授浸發海參步驟：