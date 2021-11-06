入廚貼士｜肉類冷凍太久乾身嚡口？雪藏前多做一步保留肉汁免凍傷

不止解凍肉類、烹調肉類有貼士，原來冷藏肉類都一樣有貼士！冷藏過的肉類往往在烹調後口感比較韌且乾身，不過冷藏前加少少「秘方」則改善保留肉中的水分，烹煮後仍然鮮嫩多汁。



肉類冷藏太久易「凍傷」

肉類當然愈新鮮愈好，不過以經濟為原則，不少家庭在肉類特價時或會大手購入，其後冷藏在冰格中務求延長保鮮期。若然嘗試過冷藏肉類太久，不難發現其顏色變得暗淡帶灰、沒有光澤，烹煮過後質感變得嚡口更是乾巴巴的。這個情況稱為「凍傷」，因為肉在冰格冷藏得太久會令其水分蒸發，從而影響口感。

冷藏肉類是本港家庭常購買的食材。（VCG）

開電視的日本醫學節目《健康原因講多D》邀請了東大問答王伊澤拓司利用科學原理來解決肉類因冷藏太久而凍傷的問題，伊澤先生指將肉類浸在砂糖水中，因糖水的保水作用，讓肉類中的水分得以保留，烹煮後鮮嫩多汁。

請按圖看如何冷藏肉類防水分流失的方法及原理：

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【同場加映】平價牛扒5步變軟腍 肉香豐腴媲美霜降和牛靠3種材料

日本節目《生活小貼士》的其中一集，就傳授了將300円的平價牛扒，變成高級霜降和牛的秘訣，無論是肉質和味道都徹底改變，讓嘉賓難以置信。

圖中的兩塊牛扒，一看便知哪塊較高級，左邊那塊紅色部分較多，而右邊的有著白色的雪花紋，感覺較豐腴。（《生活小貼士》節目截圖）

請按圖看複製大介改造牛扒的5個步驟和小貼士：

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資料來源：《健康原因講多D》