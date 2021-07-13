泰國菜食譜合集｜泰式粉麵小炒甜品33款任選 　最快10分鐘食得！

泰國菜集合酸、辣、鹹、甜、苦五味，同時菜式種類亦五花八門，因此不愛吃辣的人都會喜歡泰菜，在眾多的菜式中總會找到自己喜歡的。以下集合33款泰式炒粉麵飯、咖喱、小炒、小食、沙律及甜品，由傳統到創新都有，保證有一款啱你胃口！



泰國菜食譜合集

「泰國美食好難整？」每當筆者想吃泰菜時心中一定會有此疑問，但隨著下廚的次數增加，發現泰菜並沒有想像般困難，調味料也大致相同，必備的有香茅、檸檬葉、魚露、辣椒膏等，坊間購買這些食材亦比以往容易，如大型超市、生活百貨等，不一定到有小泰國之稱的九龍城才可找到。若擔心失敗的話，建議先從一些簡易的食譜入手，如冬蔭功湯、生菜包、辣椒膏炒花甲等，全都是新手可以駕馭。

泰式炒粉麵飯、湯、咖喱

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【冬蔭功炒飯食譜】15分鐘簡易慳錢帶飯 鮮辣酸香健康美味

冬蔭功炒飯食譜

素食譜｜冬蔭功素雞螺絲粉開胃惹味 爽彈3貼士菇菌如何防標水？

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泰式小菜、小炒

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辣椒膏炒花甲食譜

魚食譜｜泰式明爐燒魚酸酸辣辣超開胃 湯底濃郁材料下鍋有次序？

泰式明爐燒魚食譜

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香茅椰奶雞食譜

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馬拉盞炒通菜食譜

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青咖喱雞食譜

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泰式小食

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沙律、涼拌菜

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泰式甜品

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