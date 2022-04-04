減肚腩食物｜菠菜蓮藕8樣蔬菜改善便秘腹脹　3道簡易涼拌菜食住瘦

台灣營養師分享8樣蔬菜，媲美「腸道清道夫」，有助腸胃蠕動，防止便秘，也助減少身體吸收油脂，穩定血糖。



腸道清道夫8大蔬菜 預防便秘腹脹

隨Omicron疫情放緩，各行各業及經濟活動漸漸回復正常，相信部分市民已經歷了WFH（居家辦公）一段很長的日子，有人花多了時間下廚，也有人喜愛叫外賣。吃得太多而運動太少，不知不覺間，身型暴脹兼體重增加，「士啤胎」再度現形，或者肚腩從來未曾消失過。

肚腩的成因有不少，有些是因便秘而起。（Pixabay）

肚腩的成因有不少，有些是脂肪累積；有些是吃多了易脹氣食物所致；也有些是因便秘而起。針對因腸道蠕動不良，使大便有困難而引致的肚腩問題，在日常飲食中要留意膳食纖維攝取。

據香港衛生署健康資訊，建議青少年及 成年人每天應該攝取約不少於25 克的膳食纖維。不過，食用纖維攝取不足仍然是普遍問題。台灣營養師朱瑞君在個人平台分享8樣蔬菜，堪稱「腸道清道夫」，不僅幫助腸胃蠕動，也助減少身體吸收油脂，穩定血糖。

按圖睇腸道清道夫8大蔬菜︰

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腸道清道夫8大蔬菜︰

●菠菜

●海帶

●秋葵

●枝豆

●苦瓜

●蓮藕

●冬菇

●紅蘿蔔

資料參考︰輕鬆瘦營養師 朱瑞君

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9個擺脫小腹肚腩的方法

至於排便正常，但小腹（下腹部）卻經常性地脹起，這個可說是最頑固的小肚腩。事實上，據運動星球文章說，沒有一種方法可消除小腹周圍的脂肪，因為不能針對身體的局部而減脂，想減掉腹部脂肪，就須同時減掉身上其他部位的脂肪。局部運動訓練，例如仰臥起坐、捲腹等，可以增強腹部肌肉，使腹部線條更結實好看，但它實際上並非完全消除了腹部的脂肪。努力減重是減小腹的持效方法，WFH記得多忍口，並不忘做做運動。

下圖有9個擺脫小腹肚腩的方法︰

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