劏魷魚｜魷魚藏膠片？與墨魚有哪分別？劏魷魚正確方法5部位勿吃

劏魷魚正確方法，快速極乾淨，不可吃的5個部位必須摘除，包括常被人誤會是塑膠的軟骨脊椎。此外，魷魚和墨魚一點也不難分辨，睇頭部秒速知道。



劏魷魚見「膠」以為呃秤 網民爆笑︰「真心膠」

有網民曾在「香港街市魚類海鮮研究社」FB直斥海鮮檔主「無商不奸」，事緣她買了魷魚回家，在清洗時發現每條魷魚中間有一條「長膠片」，懷疑遭檔主「呃秤」，填充「膠片」增加魷魚的重量。帖文引來網民熱議，留言比帖文精彩，紛紛反諷「魷魚誤吞膠飲管」、「魚膠片嚟，仲可以拎去整啫喱，抵呀！」……



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有網民懷疑遭檔主「呃秤」，填充「膠片」增加魷魚的重量。（來源：香港街市魚類海鮮研究社FB）

劏魷魚正確方法逐步睇 5個部位不可吃

魷魚肚中的「膠片」，很多人也知道那是魷魚的軟骨脊椎，是不可食用的。在劏魷魚時，還要去掉幾個部分才算處理完成。內地有海鮮飯店負責人拍下視頻，分享平日劏新鮮魷魚的正確方法。

劏魷魚正確方法，快速又簡單。（Pixabay）

按圖逐步睇劏魷魚正確方法，5個部位須摘除不可吃︰

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魷魚vs墨魚 睇頭部秒速分辨

魷魚（squid）和墨魚（cuttlefish）外形相近，容易被人混淆。據香港漁農自然護理署資料，魷魚、墨魚及八爪魚均是軟體動物中的頭足綱動物，牠們的神經系統是無脊椎動物中最發達的。魷魚及墨魚均有8隻腕及2隻觸手，它們同樣有墨囊，當受到威脅時會噴出墨汁，分散對方注意藉此逃走。

按圖睇魷魚與墨魚之間的分別︰

魷魚、墨魚有什麼分別？ 1. 外形︰ 魷魚的外形像火箭，故稱火箭魷，身型較扁，頭部較尖窄，背部沒有硬殼。

墨魚又稱烏賊或花枝，身型肥短，頭部較扁闊，背有硬殼。 2. 墨囊︰ 魷魚的墨囊較墨魚的細，墨汁相對地較少。 3. 味道及價格︰ 墨魚比魷魚鮮味及嫩滑，價錢也賣得較貴。若買墨魚時，發現墨魚頂吐出一或兩條長長的白觸鬚，代表它瀕臨死亡，不宜購買。



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