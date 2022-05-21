素燒肉食譜｜芋頭糕走臘味變脆皮燒肉！加椰奶木薯粉挑戰3層做法

芋頭糕是廣東食品，也是香港和澳門茶樓賣的點心。在馬來西亞和新加坡也常見，作為早餐或下午茶點心。材料有粘米粉、芋頭、蝦米、冬菇、臘腸和臘肉。



芋頭糕製作完畢可炸也可不炸就直接食用，食用時搭配辣椒醬風味更佳。

燒肉果凍糕（芋頭糕）食譜（按圖）

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食材：

脂肪糊：

1. 木薯澱粉 375克

2. 米粉 120克

3. 糖 300-345克

4. 椰奶 600毫升

5. 溫水 630毫升

6. 鹽 1/2茶匙



脆皮糊：

1. 脂肪層 225毫升

2. 木薯粉 25克

3. 沙穀米 30-50克

4. 火龍果粉 3克

5. 紅蘿蔔粉 5克



肉層：芋頭

芋頭挑選原則👇👇👇

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做法：

準備脂肪糊： 先把木薯澱粉、米粉、糖和鹽倒入碗中，然後加入椰奶和溫開水，攪拌均勻。 把脂肪糊過篩，備用。

準備脆皮糊：將之前做好的150克脂肪糊、木薯粉、沙穀米和食用色素混合在一起。

準備肉層：把芋頭削皮、切片。

1. 在9英寸大小的容器上抹些油，然後蒸一下預熱容器。

2. 在容器內倒入100克的脂肪糊，用布蓋上容器以避免在蒸的過程中有水滴入蛋糕體內，蒸4-5分鐘。

3. 製作第一層肉層：加入一層芋頭片，再倒入一層脂肪糊。可以加多幾片芋頭片，讓肉層看起來更好看，然後再倒入脂肪糊沒過芋頭片。用勺子稍微按一下芋頭片消泡，再用布蓋住容器，蒸6分鐘。

4. 製作第一層脂肪層：倒入100克脂肪糊，用布蓋上容器並蒸6分鐘。

5. 重複步聚3和4直到第三層肉層和脂肪層做好。

6. 製作脆皮層：把之前準備好的脆皮糊，抹一層在蛋糕體上，不要太厚或太薄，蒸20分鐘，然後把容器放置在冰水中冷卻5-10分鐘。

7. 再把蛋糕放置在室溫中 2-4個小時 。

8. 然後用刮刀將蛋糕取出，用塑料裝包著切蛋糕的刀來防粘。先切下1塊「燒肉」，再將「燒肉塊」切成小塊。

9. 為了讓效果更為逼真，可以在小碟中放入朱古力醬，再放些士多啤梨碎，做成仿真蘸醬——醬油和紅辣椒！



網友回應：「都是仿真的耶！」、「真的很像耶！」、「好像港式脆皮燒肉，皮上面再用噴槍製造燒焦感就一模一樣了 」、「我要吃肉肉」。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】