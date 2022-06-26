食物中毒｜帶飯5大錯誤易食物中毒車厘茄高危？醫生教放2食材防菌

食物中毒沒有人想發生，處理食材前要洗手、生和熟的食材要分開擺放等，這些都是眾所周知的食安常識。不過，有日本健康節目就找醫生公開更多你帶飯隨時會忽略的陷阱，有主婦即使已戴手套處理食材，但還是滋生大量細菌，而車厘茄更是帶飯的高危食材！究竟準備飯盒時還有什麼食安常犯錯誤？讓我們看看專家的建議！



日本節目《健康カプセル!ゲンキの時間》（J2節目《埋嚟睇體》）每集都會探討一些醫學主題，其中一集就是圍繞「食物中毒」。節目組找來三位經常都會做飯盒的挑戰者，當眾做飯盒，再由東京顯微鏡丸伊藤武醫生評價她們有什麼錯誤。而開始之前，專家特別提到，車厘茄原來是食物中毒高危，因為很多人不摘走蒂，因而容易滋生細菌，建議大家放入飯盒前先取走蒂、洗淨再擦乾。

雖然車厘茄可以生食，但建議要先把蒂拔掉及洗淨才放入飯盒，不然就會成為了細菌溫床。（J2節目截圖：《埋嚟睇體》）

醫生解釋防食物中毒3要點

在3位挑戰做飯盒之前，伊藤醫生已率先分享了3個預防食物中毒的重點，分別是：

1.別讓病原菌依附在食物上

2.別讓病原菌增加

3.要消滅細菌

東京顯微鏡丸伊藤武醫生分享預防食物中毒的3個重點。（J2節目截圖：《埋嚟睇體》）

5大常犯錯誤 飯盒放室溫細菌增500倍！

他說， 細菌在攝氏25-35度最易繁殖，而實驗亦證實當飯盒在室溫下放置5小時後，含菌量可高達500倍！

接著，3位女士分別挑戰做飯盒，醫生簡單一看，已即時指出了5個錯誤，並給予建議方法。

三位女士挑戰做飯盒，藍色部分是指送去檢查後驗出每克所含的細菌量，而紅色部分則是放在攝氏28度5小時所增加的細菌量，最高可高達500倍！（J2節目截圖：《埋嚟睇體》）

請按下圖睇5個準備飯盒的食物中毒地雷：

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梅乾、醋可殺菌 但點食最強效？

其實，在做飯盒的過程中，有兩位主婦已算十分醒目，懂得加入梅乾，因為梅乾裡含有的檸檬酸具很高殺菌效果。不過，化驗所做了一項實驗，於放入金黃葡萄球菌的培養皿中再加梅乾，在35度的環境下擺放24小時，結果發現只有梅乾四周的金黃葡萄球菌沒有發育，梅乾觸碰不到的範圍則變了色，即代表細菌再度發育，伊藤醫生的結論是，梅乾只有在接觸到的地方才能發揮殺菌效果。為了解決這個問題，建議將切碎梅乾拌勻在飯盒內；此外，煮飯時加醋一樣可殺菌，同時不會太影響飯的味道。

要最有效提升梅乾的殺菌功效，方法是將梅乾切碎拌飯。（J2節目截圖：《埋嚟睇體》）

資料來源：《埋嚟睇體》