切麵包貼士｜完美工整切麵包4貼士　一出爐即切超錯！方向是關鍵

切麵包貼士｜切麵包時總是切得岩岩巉巉、大小不一？其實只要把握以下4個小技巧，即使沒有麵包刀、沒有電動切片機，以普通廚刀也可以將麵包切得工整美觀，完整一片。

攝影：余曉彤



切麵包貼士｜自家製麵包 忌一出爐即切

自家製麵包剛出爐時鬆軟，部分更呈現完美的圓拱型，賞心悅目，更想快點嘗一口新鮮出爐的麵包。切麵包不就是拿起麵包刀向頂部下刀切片嗎？話雖如此，若追求切片完美工整、厚度相約當中便需要少少技巧，不然影響橫切面和麵包的外觀。

家中沒有電動切片機？利用麵包刀或是普通廚刀也可以將麵包片切得工整、美觀。

完美切麵包的第一件事便是切忌一出爐即切片，因為剛出爐的麵包因仍含有大量水氣，內外尚未完全定型，比已擺放一段時間的麵包相對脆弱。如即時切片便會影響外型及令橫切面變得粗糙。以下有其他的切麵包貼士，適用於各類型麵包。

請按圖看切麵包貼士：

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切麵包4貼士：

1. 待麵包溫度稍稍下降才下刀

2. 利用牙籤或叉子作記號

3. 將麵包打側或倒轉切

4. 刀先加熱後切



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