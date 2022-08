餐桌禮儀｜網民熱議西餐餐包正確食法　5大失禮行為上菜前吃包錯!

西餐餐包也有正確食法?近日有網民在討論區開post,笑言「原來香港人9成都唔識食西餐個餐包」,此帖先引來過千負評,其後網民們一同討論到底西餐中的餐包是否有正確食法。除了吃麵包的步驟外,原來也有不少失禮行為是的我們常犯。



你會點食西餐餐包?將麵包先切件或是將麵包沾上牛油食用?近日有網民在討論區發文,認為大部分香港人都不懂吃西餐餐包,更指「用把刀切開個包,塞舊牛油落去?你家陣食菠蘿油?」言論一出,竟引來過千負評,或者是因為樓主發表後並沒有即時為大家解答及態度的關係。部分網民責怪樓主;部分網民則好奇餐包的真正食法,所以紛紛搜尋正確答案。

不用一會兒,網民貼出「The School of Etiquette SA」的示範影片,從片段中所見,示範者將從包裝盒中取出少量牛油,放到麵包碟上。其後,將麵包撕成一口大小並塗上牛油食用。儘管片段獲得不少正評,但部分網民認為根據自己的食法便可,不用太講究。

The School of Etiquette SA的示範西餐餐包正確食法。(YouTube@The School of Etiquette SA)