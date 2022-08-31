餐桌禮儀｜網民熱議西餐餐包正確食法　5大失禮行為上菜前吃包錯!

西餐餐包也有正確食法？近日有網民在討論區開post，笑言「原來香港人9成都唔識食西餐個餐包」，此帖先引來過千負評，其後網民們一同討論到底西餐中的餐包是否有正確食法。除了吃麵包的步驟外，原來也有不少失禮行為是的我們常犯。



餐包夾牛油超錯！網民好奇餐包真正食法

你會點食西餐餐包？將麵包先切件或是將麵包沾上牛油食用？近日有網民在討論區發文，認為大部分香港人都不懂吃西餐餐包，更指「用把刀切開個包，塞舊牛油落去？你家陣食菠蘿油？」言論一出，竟引來過千負評，或者是因為樓主發表後並沒有即時為大家解答及態度的關係。部分網民責怪樓主；部分網民則好奇餐包的真正食法，所以紛紛搜尋正確答案。

近日有網民在討論區開post，笑言香港人不懂吃西餐餐包的餐桌禮儀，像吃食菠蘿油般。（資料圖片）

不用一會兒，網民貼出「The School of Etiquette SA」的示範影片，從片段中所見，示範者將從包裝盒中取出少量牛油，放到麵包碟上。其後，將麵包撕成一口大小並塗上牛油食用。儘管片段獲得不少正評，但部分網民認為根據自己的食法便可，不用太講究。

The School of Etiquette SA的示範西餐餐包正確食法。（YouTube@The School of Etiquette SA）

吃麵包也有先後次序？5大行為好失禮

事實上餐桌禮儀能透露個人修養，香港文華東方酒店米芝蓮二星法國餐廳Pierre法籍經理Laura Latry曾接受我們訪問講解吃麵包禮儀，單單是不同種類的麵包也有分先後次序。若麵包籃上裝着多款麵包，食用次序應是先吃牛油麵包條、法國麵包、小甜圓包，最後是帶乾果的麵包。Laura表示：「我們一般都會先吃牛油麵包（brioche），因為這款麵包在製作時已經加上牛油，因此食用時可以不需要塗上牛油。之後可享用法國麵包（baguette ），因為味道並不濃烈，最後便吃帶甜味的麵包，例如藏紅花麵包、提子麵包等。」

【餐桌禮儀】教你正確吃麵包禮儀 5大行為好失禮你一定要睇！

請按圖吃麵包的步驟及正確方法：

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吃麵包的步驟及正確方法：

1. 先把麵包拿起，放到麵包碟上，不要放在主餐盤上。

2. 用手撕開麵包，撕出一口的分量。

3. 右手拿起牛油刀，在牛油上切下一小塊。

4. 把牛油放到自己的麵包碟上。

5. 在麵包碟上的牛油適量地塗在一小塊麵包上吃。

* 原個麵包必須用手撕開，不能用刀叉切開。

* 麵包若已經切成一小片，則不需用手撕開，塗上牛油後可直接食用。



若麵包籃上裝着多款麵包，食用次序應是先吃牛油麵包條、法國麵包、小甜圓包，最後是帶乾果的麵包。（資料圖片）

坐下即吃或餐後吃麵包都不禮貌

吃麵包除了以上的禮儀外，其實還有不少用餐禮貌的行為需注意，單單是坐下第一步便有機會失禮！餐前麵包並非作「墊肚」之用，倘若坐下便馬上吃麵包會令人覺得你等得不耐煩、非常餓；即使餐後食用亦有暗示主人家招呼不周之意，故此應在第一道菜上菜後才吃麵包。

吃麵包失禮行為：

1. 在第一道菜上菜之前吃麵包，會令人覺得你等得不耐煩、非常餓。在用餐後吃麵包，亦代表你不夠飽，暗示主人家招呼不周。

2. 直接用口咬整個麵包是沒有禮貌的行為。

3. 用叉子和刀在碟上切開麵包是不禮貌的行為，應用手撕開。

4. 麵包和麵包碟會放在左邊，客人不應自行移動位置。

5.麵包可配搭牛油、橄欖油和黑醋，但你不能拿着整個麵包蘸下牛油。



在法國，傳統上是以牛油配搭麵包；在意大利，則多蘸橄欖油和黑醋。（視覺中國）