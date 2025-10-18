健康湯水食譜｜三文魚頭豆腐湯護心養顏補骨膠原　湯奶白勿漏1步

健康湯水食譜｜三文魚頭豆腐湯食譜｜魚湯一直是不少女士的養顏之選，之前煲過鯪魚、鯽魚、鯇魚等，今次就煲三文魚。三文魚素來以豐富奧米加3（Omega 3）脂肪酸和蛋白質等見稱，這次煲的「三文魚頭豆腐湯」具滋潤皮膚、潤澤頭髮及維持骨骼健康等益處，據說就連「美魔女」溫碧霞都愛飲這款湯呢！

三文魚頭豆腐湯食譜｜挪威三文魚頭＋豆腐＋南瓜

三文魚頭豆腐湯用料簡單，除了魚頭外，還加了豆腐和南瓜，澳洲註冊營養師Vivian指，不論用南瓜，還是粟米、栗子、薯仔或番茄皆可，食譜多樣變化，可增加攝取不同營養素的機會。三文魚頭在一般超市就買到，筆者買的挪威三文魚頭$30一個，魚鰓等已經去除，只需洗淨及印乾水分便可。不過，由於魚頭太大，一般都會開邊，但魚頭又滑又硬，建議可用剪刀剪開，或是買已開邊的魚頭。三文魚功效｜降血壓護腦防心臟病 奧米加3以外10個驚喜功效+食譜

超市買回來的三文魚頭已十分乾淨，沒有魚鰓和血線等，只需洗淨、瀝乾水分，即可下鑊煎，準備煲湯。

三文魚頭豆腐湯食譜｜去魚皮減脂除腥 魚尾魚柳較低脂

三文魚很大條，是否一定要用魚頭煲湯呢？Vivian說：「魚頭肉質較少，且比魚身更滑嫩，脂肪較高，特別適合熬湯水。」不過若你想減少脂肪攝取，或是怕腥，可先將魚皮除去。她又補充，雖然三文魚含有豐富奧米加3脂肪酸，但始終屬於「高脂」，多食仍容易致肥；魚頭、魚腩、魚皮等部位脂肪都較多，為了心血管健康着想，或怕太高脂的話，下次可使用魚尾或三文魚柳等較低脂的部位煲湯，降低飽和脂肪含量。

魚頭肉質較少，又比魚身滑嫩，所以適合煲湯；不過，頭部脂肪較高，若怕太高脂可以去皮，或是以魚尾、魚柳等部位代替。

三文魚頭豆腐湯食譜｜奶白魚湯 煎魚滾水缺一不可

煲魚湯想鮮甜奶白就一定會先煎魚，三文魚都一樣，要先煎至金黃色，再撞入熱水。魚湯之所以能煲到奶白色，是因為魚肉和魚骨經高溫烹煮後，其卵磷脂及水溶性蛋白質被溶化，當中的膠原蛋白水解、乳化，在沸騰狀態下不斷翻滾，湯就成了奶白色了。因此，煲魚湯的水必須夠熱，愈滾愈好，大廚曾經教路，加熱水才能撞散魚肉中的蛋白質和脂肪，令湯呈奶白色；如果用凍水的話，蛋白質和脂肪難以溶解，湯就自然不會奶白色了。

大廚曾經教路，加熱水才能撞散魚肉中的蛋白質和脂肪，令湯呈奶白色；如果用凍水，蛋白質和脂肪難以溶解，湯就不會奶白色。

三文魚頭豆腐湯食譜｜養顏補骨膠原 護心強骨

Vivian表示：「這個湯水選用的食材能補充人體缺乏的營養素，如Omega 3脂肪酸、維他命A、D、及礦物質鈣、鎂等等，能促進心臟、皮膚健康，同時增強身體免疫保護。三文魚含豐富不飽和脂肪酸Omega 3，有助降低心血管疾病風險，達至護心功效，同時滋潤皮膚及令頭髮保持光澤。」她引述美國心臟學會建議，成年人一星期可進食2次深海魚類（如三文魚、鯖魚等）以攝取足夠Omega-3脂肪酸。豆腐低脂高蛋白，蘊含豐富鈣質，有助鞏固骨骼，降低患上骨質疏鬆症的風險。南瓜含豐富胡蘿蔔素，除了護眼的功效，亦有助保護上呼吸道黏膜健康，令我們更有效抵禦病菌。

這個三文魚頭豆腐湯能否補充骨膠原，達至養顏效果，Vivian指骨膠原由多種胺基酸組成，補充足夠的蛋白質可為身體提供胺基酸，有助合成骨膠原，「三文魚及豆腐正正是高蛋白質食材；而南瓜及三文魚均含有豐富維他命A，有助產生骨膠原及為皮膚鎖水，幫助皮膚保留更多水分、平衡油脂分泌，是急救肌膚的好幫手！」

三文魚頭豆腐湯食譜

三文魚頭豆腐湯（煲/Boil）

材料：

三文魚頭1個

蒸煮豆腐1磚

長南瓜1/3個

鹽適量

熱水1公升



做法：

1.三文魚頭洗淨、開邊；蒸煮豆腐及長南瓜切粒備用。

2.燒熱鑊下油，加少許鹽，煎三文魚頭至兩面金黃。

3.鑊中撞入熱水，加南瓜、豆腐。

4.大火煲5分鐘後，再轉小火煲10-15分鐘，即成。



不失敗秘訣：

*三文魚頭很硬，若難以切開可用剪刀剪開，或買已開邊的三文魚頭。

*先下鹽再放三文魚，可省去用鹽及胡椒粉醃的步驟，同時減少彈油。

*必須加熱水撞散魚肉中的蛋白質和脂肪，才容易煲出奶白色的湯，凍水較難做到這效果。



這個湯水選用的食材能補充人體缺乏的營養素如Omega 3脂肪酸、維他命A、D、及礦物質鈣、鎂等等，能促進心臟、皮膚健康，同增強身體免疫保護。Omega 3脂肪酸有助護心、滋潤皮膚、令頭髮保持光澤，蛋白質又可為身體提供胺基酸，幫助合成骨膠原，可說是急救肌膚的好幫手。 註冊營養師Vivian

請按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

三文魚：含有豐富不飽和脂肪酸OMEGA 3，有助降低心血管疾病風險，達至護心功效，同時滋潤皮膚及令頭髮保持光澤。

南瓜：豐富胡蘿蔔素，除了護眼的功效，亦有助保護上呼吸道黏膜健康，令我們更有效抵禦病菌。

豆腐：低脂高蛋白食材，蘊含豐富鈣質，有助鞏固骨骼，降低日後患上骨質疏鬆症的風險。想增加鈣質攝取，可選用硬豆腐取替水豆腐。

營養師Vivian提醒，由於三文魚和豆腐都是高蛋白質食材，長時間煲煮會令高蛋白食物的嘌呤溶解在湯中，導致尿酸增高，患有痛風人士應縮短煲煮及注意飲用分量。

