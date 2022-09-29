Gi味俱全｜黃淑儀蘋果金寶食譜由兒子教路？秘密武器竟是青蘋果

黃淑儀（Gigi姐）廚藝了得，經常在節目上教人煮餸，但原來她的兒子徐肇平一樣厲害。不過Gigi姐的專長是中餐，而兒子則擅長西餐，所以Gigi姐就向兒子請教「蘋果金寶」食譜，關鍵原來是要用青蘋果。



黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第三季》分享了蘋果金寶的做法，周末有幾天假期，不妨花丁點時間做這個簡單至極的甜品！Gigi姐早年曾與兒子徐肇平一同現身無綫節目《吾淑吾食》，當時兩人合作，用徐肇平的食譜焗蘋果金寶，之後有次她與同事開Party，對方竟問起：「你可否叫徐肇平做這個蘋果金寶？」她才知道原來有這麼多捧場客。

徐肇平曾在節目上用自家食譜與Gigi姐做蘋果金寶，獲節目組大讚，事後要求他再做。（節目截圖：《Gi味俱全第三季》）

做蘋果批必用青蘋果 較酸較硬

Gigi姐很喜歡食蘋果，但一定要夠香、夠爽甜，不過做蘋果撻或蘋果批，她就認為要選比較酸和硬的蘋果，而兒子更指定要用青蘋果，因為味道較酸，質感也較適合。蘋果金寶做法十分簡單，主要分為肉桂蘋果以及金寶兩部分。Gigi姐也希望透過這個蘋果金寶，在兒子面前威風一下，打破對方眼中自己只懂煮中餐的印象。

蘋果金寶。（節目截圖：《Gi味俱全第三季》）

請按下圖睇蘋果金寶材料、做法和貼士：

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黃淑儀蘋果金寶食譜



A料：

青蘋果5個

糖3湯匙

肉桂粉1茶匙



B料：

紅糖1/2杯

麥皮1杯

麵粉1杯

鹽少許

牛油4湯匙（室溫）



做法：

1. 預熱焗爐攝氏180度，製作（A）：把青蘋果去皮、去核、切片，混合肉桂粉和糖，倒在焗盤上。

2. 製作（B）：把紅糖、麥皮和麵粉混合在一起，再加入牛油用手指擠壓混於一起。

3. 將牛油麥皮等混合物（B）鋪在（A）上，放入焗爐焗約半小時，冷卻10分鐘便可食用。

