消委會紫菜｜小老板最高脂Topvalu含鈉超標7倍　1款最低分但最貴

消委會測試27款市面即食紫菜樣本的營養素及金屬污染物含量，發現全部樣本的碘含量豐富，適量食用可避免碘攝入量不足，惟攝取過量有機會影響甲狀腺功能。縱然紫菜一直都被認定為相對健康的零食，但報告顯示19款樣本達食安中心的高鈉水平、10款屬高脂。而全部紫菜皆驗出鎘，有樣本亦驗出鉛、鉻、總汞、無機砷等金屬污染物，幸未有超出上限，對健康影響不大。



消委會於2022年2至4月期間，搜集並測試27款市面即食紫菜樣本的營養素及金屬污染物含量，包括18款零食紫菜、8款壽司或飯糰用紫菜及1款紫菜絲。今次主要集中講解碘、鈉和脂肪的含量，並綜合香港營養師協會和消委會的建議。

消委會測試27款市面即食紫菜樣本的營養素及金屬污染物含量，包括18款零食紫菜、8款壽司或飯糰用紫菜及1款紫菜絲。（消委會）

19個樣本高鈉 Topvalu超出世衛標準7倍

沒有額外調味的紫菜熱量低，並含有膳食纖維、維他命和礦物質等營養素，具抗炎、保護心血管健康、抗氧化、改善血糖等功效。對比薯片和雪糕等零食，即食紫菜的糖和脂肪含量相對較少，不過市面上有不同口味的即食紫菜加入了油脂、鹽及調味料等以增加味道，或經油炸達脆口效果，令紫菜變成高鈉高脂小食。

請按下圖看消委會27款紫菜檢測鈉、脂肪含量（由鈉最低至高排列）：

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紫菜天然含有鹽，若於製造過程再添加鹽，鈉含量將更高。27個樣本中，有19款樣本達食安中心的高鈉（每100克固體食物超過600毫克鈉）水平，當中包括5款成分表上沒有標示添加鹽的樣本：Ddoddomam、寶寶百味、廣川、浜乙女和和白子。經常食用高鈉食品，會增加患高血壓風險。Topvalu的紫菜不僅碘含量最高，鈉含量亦比其他紫菜高出許多，每100克已含4840毫克，超出世衛標準7倍！

Topvalu這款紫菜，既高碘又高鈉，其中鈉含量更超出世衛標準7倍。（消委會）

10款樣本高脂 小老板3種脂肪均為最高

脂肪方面，10款零食紫菜樣本屬高脂食品，含量為每100克29.1至60.4克。「小老板」脆紫菜（辣香味）每100克總脂肪、飽和脂肪酸和反式脂肪酸含量均為樣本中最高，食用1包（32克）所攝入的總脂肪、飽和脂肪酸和反式脂肪酸分別佔成年人每日建議上限的29%、31%和9%，消費者不容忽視。

世衞及聯合國糧食及農業組織（FAO）建議健康人士每日攝取的總脂肪所提供的能量不應超過總能量的30%；當中飽和脂肪酸和反式脂肪酸提供的能量應分別在10%和1%以下。每日需攝取2,000千卡的成年人，其脂肪攝取量不應高於66.7克，飽和脂肪酸和反式脂肪酸則分別不應高於22.2和2.2克。



「小老板」脆紫菜（辣香味）每100克含量的總脂肪、飽和脂肪酸和反式脂肪酸含量均為樣本中最高。（消委會）

全部紫菜碘含量豐富 維持甲狀腺功能、新陳代謝

27個紫菜樣本中，全部皆含豐富的礦物質碘，由每100克1,030至34,600微克不等，由於身體不能儲存大量碘，攝入過多很快便會經尿液排出體外，宜經常攝取少量碘。香港營養師協會代表註冊營養師陸肇麟指，碘能維持甲狀腺功能，保持人體新陳代謝；有助嬰兒腦神經發育與成熟、身體發育及維持孕婦生產機能。嚴重缺碘可導致胎兒或新生兒腦部發育不全，亦可能增加孕婦早產或流產的風險等，世界衞生組織特別建議懷孕及哺乳婦女每天攝入250微克的碘，比一般青少年和成人每天攝入150微克的碘高一些。

攝入過量或影響甲狀腺

然而，長期攝入過量碘卻會影響甲狀腺功能，導致甲狀腺腫大、甲狀腺功能亢進、甲狀腺功能減退等。因此，世界衞生組織（世衞）建議成人每日碘可耐受最高攝入量（按每公斤體重計算）不應超過30微克，一個60公斤的成年人，每天不應攝取碘多於1,800微克。

碘含量最高的為「Topvalu」，食用1份（約1片）便會攝入450微克碘，已高於18歲或以上人士每日120微克的推薦攝入量，並達其每日可耐受最高攝入量（600微克）的75%。此外，這紫菜的鈉含量亦是眾樣本中最高，下文再詳述。

消委會表示，縱然即食紫菜碘含量豐富，仍需注意攝入量，以免影響甲狀腺。（圖片來源：消委會）

全部檢出金屬污染物 幸含量低風險少

至於金屬污染物，全部27款樣本均檢出鎘，含量為每公斤0.09至2.61毫克，儘管長期攝入鎘會損害腎功能，但正常食用情況下，從紫菜攝入的鎘水平對消費者的健康風險不大。

24款樣本檢出含量由每公斤0.05至0.22毫克鉛，19款樣本檢出每公斤0.10至0.71毫克鉻，還有17款樣本檢出含量為每公斤0.003至0.019毫克的總汞。儘管這4種金屬污染物，依次會分別致癌、危害腎臟、神經、生殖和免疫系統、影響心臟及損害神經系統，不過由於上述紫菜的重金屬含量不高，遠低於標準，因此不會對健康構成威脅。

多款樣本營養標籤不符 4款已暫時停售

是次檢測消委會發現，23款樣本均有某些營養素標示的含量與檢測結果的差異，超出《營養標籤及營養聲稱技術指引》的規管容忍限。由於營養資料標示不準確，或會導致消費者選取了不合適的產品，所以消委會已將資料轉交予食安中心跟進，並聯絡廠商。其後，韓印紅經銷商在9月7日將紫菜從門市及網店下架、山本海苔店分銷商亦已下架貨品，並向日本製造商提出重新測試產品營養素含量的要求。情熱價格和浜乙女的分銷商，獲悉營養資料有差異後，已即時停賣及回收該有問題批次的貨品，並立即與供應商及各部門跟進。

（左上起）韓印紅、山本海苔店、情熱價格和浜乙女的紫菜，目前已停售。

價格與品質無關 7紫菜總評分4.5只1款滿分

各紫菜總評分中，3.5分為最低，5分為最高，27款樣本中只得來自日本的Niconico Nori Setouchi Whole Grilled Seaweed得到5分，7款有4.5分。值得留意的是，每100克價格最高的為1款零食紫菜——廣川Kwang Cheon Kim Baby Shark Organic Kids Crispy Seaweed Mini (Without Salt)，這紫菜每包$58卻只得15克，即每100克零售價約$386.7，惟其總評分卻是最低的3.5分；較每包$13（即每100克約$40.6）眾樣本最平的小老板Tao Kae Noi脆紫菜（辣香味）亦得3.5分，相差9.5倍價錢，顯示產品價格高低與品質未必有關。

請按下圖看總評分4.5星或以上的紫菜樣本（由總評分數低至高排列）：

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消委會食用建議 營養師提4類人慎吃

營養師陸肇麟建議，消費者可偶爾將新鮮的海藻代替一般蔬菜，以增加飲食多樣性，獲得更廣泛營養。由於海藻會吸收海洋中的金屬污染物，為了防止金屬污染物在體內積累，並避免碘和鈉攝取量過高等，陸肇麟不建議消費者經常單以海藻類食物作為蔬菜來源，應以整體飲食不超過每天碘和鈉攝取量上限為準則，避免過量進食單一食物。

請按下圖睇營養師和消委會對食用即食紫菜的建議：

1.細閱成分表和營養標籤：注意鈉、脂肪和糖的攝取量，建議選擇沒有添加鹽、油及調味料較少的即食紫菜。



2.保持均衡飲食：避免因偏吃某種類食物而過量攝入各種污染物。



3.注意食用分量：海藻和海藻產品（例如紫菜）含有豐富碘質可適量進食，惟需注意食用分量，避免因過量食用而影響甲狀腺功能。



4.四類人不宜食用紫菜：懷疑過量攝入碘而出現頸部腫脹人士、攝入過量鈉人士、腎病病人以及服用華法林（Warfarin）的病人（因紫菜含維他命K，可能會干擾華法林等血液稀釋藥物）。

