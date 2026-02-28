抽取濕紙巾總黐埋一叠？日本媽媽簡單1招每次1張不浪費開蓋式都得
撰文：黃翠衣
出版：更新：
家事常識｜生活小百科｜抽取濕紙巾時，不時遇上一抽便抽出好幾張的情況？原來只要加1件小物，問題隨即迎刃而解，保證每次只抽一張超方便、不浪費。
攝影：余曉彤
抽取濕紙巾｜一次一張不容易？日本媽媽分享秘技
市售的濕紙巾種類多樣如消毒濕紙巾、嬰兒用濕紙巾等，大部分為開蓋式和貼紙式，不過兩款在新開封時，也會遇上一次抽出好幾張的情況。濕紙巾取出後難以再妥善放回包裝內，棄掉亦做成浪費。日本一名媽媽網民分享自己抽取濕紙巾的秘技，抽出的濕紙巾每次只有一張。
網友們紛紛留言「太實用了」更稱網民媽媽是「生活智慧王」。縱然有人提出只要用手按住該位置也有一樣的效果，但對於只能單手操作時，該方法確實相當方便。
請按圖看實試「抽取濕紙巾每次一張秘技」：
+2
方法便是在濕紙巾開口處的尾部套上橡筋，把橡筋壓住開口處的一小部分，往後抽取濕紙巾時，每次只抽出一張。
抽取濕紙巾｜加橡筋增壓力免浪費 各種開啟方式適用
各種尺寸的濕紙巾均適用以上方法，不過唯一要留意是包裝的開啟方式。由於濕紙巾是一張疊著一張，加上帶有黏著性，抽取時會容易抽出數張，亦不易塞回去。倘若是貼紙式的話，橡筋應在尾部的位置套上，並壓住開口處的一小部分；開蓋式的話，橡筋套在蓋子的左或右邊緣便可。利用壓力原理，每次抽取時橡筋會把後面那一張濕紙巾壓住，從而避免一次抽出2張或以上。
資料來源：Twitter@acha_tw
為什麼每次抽濕紙巾總是多抽幾張？
由於濕紙巾是一張疊著一張，加上帶有黏連性，抽取時會容易抽出數張，亦不易塞回去。
如何避免每次多抽幾張？
在開口處的尾部套上橡筋，透過壓力原理，抽出的濕紙巾每次只有一張。
食物保鮮｜牙籤+橡筋3步成包裝封口神器 密封效果強解開只需1秒速開保鮮紙貼士｜開口互黏全因靜電 3招輕鬆打開最快15秒搞掂！盒裝豆腐｜1個動作秒速取出豆腐完整無缺超神奇！1切法夾起唔易散味噌保存｜顏色變深=變質？冷藏常溫都錯？味噌正確儲存全靠1張紙飯盒清潔｜膠飯盒咖喱番茄漬難清洗！簡單4步去污漬除異味靠加糖?