抽取濕紙巾總黐埋一叠？日本媽媽簡單1招每次1張不浪費開蓋式都得

抽取濕紙巾時，不時遇上一抽便抽出好幾張的情況？原來只要加1件小物，問題隨即迎刃而解，保證每次只抽一張超方便、不浪費。

攝影：余曉彤



抽取濕紙巾｜一次一張不容易？日本媽媽分享秘技

市售的濕紙巾種類多樣如消毒濕紙巾、嬰兒用濕紙巾等，大部分為開蓋式和貼紙式，不過兩款在新開封時，也會遇上一次抽出好幾張的情況。濕紙巾取出後難以再妥善放回包裝內，棄掉亦做成浪費。日本一名媽媽網民分享自己抽取濕紙巾的秘技，抽出的濕紙巾每次只有一張。

網友們紛紛留言「太實用了」更稱網民媽媽是「生活智慧王」。縱然有人提出只要用手按住該位置也有一樣的效果，但對於只能單手操作時，該方法確實相當方便。

日本一名媽媽網民分享自己抽取濕紙巾的秘技，在開口處的尾部套上橡筋，抽出的濕紙巾每次只有一張。

方法便是在濕紙巾開口處的尾部套上橡筋，把橡筋壓住開口處的一小部分，往後抽取濕紙巾時，每次只抽出一張。



抽取濕紙巾｜加橡筋增壓力免浪費 各種開啟方式適用

各種尺寸的濕紙巾均適用以上方法，不過唯一要留意是包裝的開啟方式。由於濕紙巾是一張疊著一張，加上帶有黏著性，抽取時會容易抽出數張，亦不易塞回去。倘若是貼紙式的話，橡筋應在尾部的位置套上，並壓住開口處的一小部分；開蓋式的話，橡筋套在蓋子的左或右邊緣便可。利用壓力原理，每次抽取時橡筋會把後面那一張濕紙巾壓住，從而避免一次抽出2張或以上。

各種尺寸的濕紙巾及包裝方式均適用以上方法。

資料來源：Twitter@acha_tw