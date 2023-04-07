銀髮視力｜蛋黃、綠色蔬菜富含葉黃素　懂正確吃法不用另服保健品

護眼愛用的葉黃素保健品，過去曾遭食藥署調查含量標示，發現13件中6件不合格，有的甚至1粒僅含0.1毫克葉黃素，與產品標示的30毫克差距甚大。眼科醫師告訴你，其實不用靠營養品，葉黃素也能從食物中補足。



台灣的新竹國泰綜合醫院眼科主任陳瑩山解釋，黃斑部是眼睛看東西最重要的部位，因其黃色斑塊部位外觀而名。光線照射物體進入眼球後，藍光會被黃斑部葉黃素中和，不至於傷害眼睛。

葉黃素則是黃斑部營養來源，但因人體無法自行製造，只能透過外在吸收，補充足量葉黃素對護眼非常重要。

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最佳來源：蛋黃、綠色蔬菜、黃色水果

平時早餐一顆水煮蛋、一天吃一碟綠色蔬菜、不時補充黃色水果，陳瑩山力行護眼飲食，在門診也會推薦病患。

他表示，蛋黃含豐富葉黃素、玉米黃素，吸收率又是蔬菜的4倍，容易被人體所使用，每天一顆是他最推薦的補充法。近期研究也證實，蛋黃的膽固醇與血中膽固醇高沒有絕對關係，建議可以用水煮、清蒸方式，代替油煎，避免心血管問題。

此外，深綠色蔬菜如菠菜、通菜、西蘭菜等；黃色水果如木瓜、黃西瓜、芒果也有很多葉黃素。份量來說，一天只要吃到一碟（碗）蔬菜，飯後一份水果，再搭配一顆水煮蛋，就能達到建議攝取量（6-10毫克）。

葉黃素屬於脂溶性營養素，若是從蔬菜中攝取，則建議可以川燙後拌點植物油，幫助體內吸收。

補充關鍵：持續、適量

他也提供大眾攝取的正確觀念，「在於持續、適量。」陳瑩山發現，許多國內葉黃素保健品都做到30毫克含量，國外品牌則多以10毫克為限，但含量高並不見得較好。

他指出，一次攝取大量葉黃素對黃斑部幫助不大，反而需要適量（6-10毫克）且每天吃。葉黃素經由腸道攝取，可以馬上反應在血液濃度，但在眼睛的黃斑部裏則是緩慢增加，要持之以恆的補充，半年內才能看到黃斑部的葉黃素明顯增加。

少數特殊族群，如年紀70以上、高度近視、黃斑部病變等才建議搭配保健品。陳瑩山說，這些是因為眼球退化，對葉黃素吸收能力下降，只能靠多補充維持。孕婦則因為胎兒會從母親直接獲得葉黃素，也需要多補充，「但關鍵還是要持續。」

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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