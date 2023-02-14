白兔糖食譜｜微波爐牛奶糖只3種材料　15分鐘香甜煙韌媲美白兔糖

撰文：鄧穎琪
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白兔糖是由細吃到大的糖果，還記得小時候不知道裹住糖的威化紙可以吃，撕得多辛苦。前陣子看見有日本人分享焦糖牛奶糖食譜，酌量調節分量和時間，結果竟誤打誤撞，成功製作出香甜的牛奶糖，味道更可媲美白兔糖！這個方法僅需3種材料，用微波爐就做到了，你也來試試吧。
攝影：鄧穎琪

微波爐就能做到牛奶糖，太神奇了嗎？而且所需時間約莫只是15分鐘，絕對是零難度，新手都做到的甜點。用些別緻的糖紙把它包好，更可送人呢。今次製作的牛奶糖顏色偏白，但你想試試焦糖口味的話，也可再增加加熱的時間，直至它變色焦糖啡為止。

請按下圖睇微波爐牛奶糖所需材料和製作方法：

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微波爐牛奶糖食譜

材料：
牛油10克
砂糖40克
牛奶200毫升

做法：
1.把3種材料混合，無需封保鮮紙，微波爐用600W火力加熱9分鐘，取出後拌勻，再微波加熱5分鐘。
2.分次微波加熱，每次約30秒，直至試出自己喜歡的顏色。（筆者前後加熱了5次，共約2分半鐘。）
3.牛奶糖糊倒在墊了保鮮紙的容器上，放入冰格冷藏至凝固偏硬。
4.把牛奶糖切成適合的大小，即可享用。

不失敗秘訣：
*如果想要焦糖色，請再增加加熱時間，但每次不要太長，以防焦黑。
*牛奶糖不會硬如冰塊，若太難切，可先把刀沾濕，即使切壞了亦可用手捏形狀。

微波爐牛奶糖完成，當然也可弄厚一點，會更有咬口。

今次實試後，對於味道竟然跟白兔糖差不多，我是頗驚喜的，但它就偏軟身，沒有了白兔糖那種煙韌黏牙的感覺，個人認為可以再加熱至較乾身的狀態。此外，40克砂糖太甜了，建議可酌量減至30克左右。

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