白兔糖食譜｜微波爐牛奶糖只3種材料　15分鐘香甜煙韌媲美白兔糖

白兔糖是由細吃到大的糖果，還記得小時候不知道裹住糖的威化紙可以吃，撕得多辛苦。前陣子看見有日本人分享焦糖牛奶糖食譜，酌量調節分量和時間，結果竟誤打誤撞，成功製作出香甜的牛奶糖，味道更可媲美白兔糖！這個方法僅需3種材料，用微波爐就做到了，你也來試試吧。

攝影：鄧穎琪



微波爐就能做到牛奶糖，太神奇了嗎？而且所需時間約莫只是15分鐘，絕對是零難度，新手都做到的甜點。用些別緻的糖紙把它包好，更可送人呢。今次製作的牛奶糖顏色偏白，但你想試試焦糖口味的話，也可再增加加熱的時間，直至它變色焦糖啡為止。

請按下圖睇微波爐牛奶糖所需材料和製作方法：

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微波爐牛奶糖食譜



材料：

牛油10克

砂糖40克

牛奶200毫升



做法：

1.把3種材料混合，無需封保鮮紙，微波爐用600W火力加熱9分鐘，取出後拌勻，再微波加熱5分鐘。

2.分次微波加熱，每次約30秒，直至試出自己喜歡的顏色。（筆者前後加熱了5次，共約2分半鐘。）

3.牛奶糖糊倒在墊了保鮮紙的容器上，放入冰格冷藏至凝固偏硬。

4.把牛奶糖切成適合的大小，即可享用。



不失敗秘訣：

*如果想要焦糖色，請再增加加熱時間，但每次不要太長，以防焦黑。

*牛奶糖不會硬如冰塊，若太難切，可先把刀沾濕，即使切壞了亦可用手捏形狀。



微波爐牛奶糖完成，當然也可弄厚一點，會更有咬口。

今次實試後，對於味道竟然跟白兔糖差不多，我是頗驚喜的，但它就偏軟身，沒有了白兔糖那種煙韌黏牙的感覺，個人認為可以再加熱至較乾身的狀態。此外，40克砂糖太甜了，建議可酌量減至30克左右。