減肥地雷｜唔甜≠冇糖3大戒醣陷阱　限醣飲食6守則低脂食品要小心

坊間有非常多懶惰減肥法，主要標榜速效瘦身，不需要運動都可以減肥。限醣飲食以少吃糖為目標之一。不過，額外的添加糖其實隱藏在不少醬料、加工食品及低脂食物中，以為不太甜，往往隱含大量糖分。



3大減肥地雷 沒甜味不代表沒有糖

限醣飲食即從日常生活中減少進食精製糖及精製澱粉食物，精製糖是指非食物本身含有的天然糖分，是人為煉製的加工糖，像砂糖、冰糖、紅糖、黑糖、高果糖、玉米糖漿等添加糖。添加糖無所不在，以下三種食品就是最容易誤踏的陷阱。

1.調味醬料

烹煮食物時所使用的調味料是高糖高鹽的陷阱，如胡麻醬、茄汁、和風醬、烤肉醬等各式醬料。以茄汁為例，市面上的茄汁大多使用添加物來調味，加入了大量的糖，熱量也相當驚人。若在家煮番茄炒蛋，並以茄汁調色，一湯匙的番茄醬就含一茶匙的砂糖，讓人容易在不知不覺中攝取大量糖分。

調味料是高糖食物陷阱之一。（Unsplash）

2.加工食品

鹹味十足的香腸、午餐肉等加工食物原來也加了不少糖。糖與鹽能幫助保存食物，加上脂肪豐富而變得油香十足。加工食物很難脫離高糖的陷阱，發表在《英格蘭醫學期刊（BMJ）》的研究提到，從「美國健康營養調查」中分析超過9000人的飲食習慣，發現光是吃超級加工食品就佔了總攝取熱量的58%，所攝取的添加糖，更有九成來自超級加工食品。

午餐肉是髙鹽、高糖、高脂肪的代表。（資料圖片）

3.低脂食品

低脂食品就健康？為確保產品吸引及美味，標榜低脂、零脂的食品通常會添加更多的糖分。英國《每日郵報》調查當地市面出售的乳酪、花生醬、穀麥、餅乾等，比較普通版（Original）與標籤低脂（Low fat、Reduced fat）、輕盈（Light）版本的同款產品的營養價值，結果發現低脂、輕盈的產品所含的卡路里只是低少許，但是糖份卻高出很多。因為去掉脂肪後，口味往往不令人滿意，於是會添加大量糖來調味。

限醣飲食減肥法5守則

想健康減肥，更要懂避免高糖食品陷阱，每餐攝取的醣類總量要少於20公克。由於用限醣飲食來減肥，不需要時刻計算卡路里，只需每次進食時盡量避開醣類含量高的食品，因此有不少人會借助此法來控制體重與修身。不過，限醣飲食須遵守5項原則才能有效為身體帶來減肥效益。

1.戒含糖飲料

如經加工的手搖飲料、果汁當中的果糖，其實危機處處，無益身體健康。可轉飲無糖咖啡、茶、開水或原味豆漿。

2.戒精緻糖做成的蛋糕、麵包

各類麵包、蛋糕等烘焙食品有不少額外添加的糖分。無論用黑糖、蜂蜜、楓糖漿、玉米糖漿，還是蔗糖，這些額外添加的糖分除了豐富食物的風味，同時也增加熱量。這些添加糖即使含有一些礦物質或維他命，含量卻甚少。

精緻糖做成的蛋糕、麵包高熱量之餘，富含糖分。（Unsplash）

3.攝取優質蛋白質

不妨多吃海鮮、肉類、納豆與芝士等蛋白質食物，另外蜆、生蠔等貝類海產以及螃蟹，也含有人體必需的礦物質鋅，適量補充對健康有益。

4.攝取好脂肪

脂肪有分壞脂肪（例如：反式脂肪）和好脂肪（例如：不飽和脂肪），好脂肪在瘦身時其實更需要攝取，因為身體需要好脂肪才能達到保護腦部、內臟、皮膚等功效，可以瘦得更健康。

減肥時也要攝取好脂肪如橄欖油，才可以瘦得更好看。（iStock）

5.優質澱粉取代傳統米麵主食

如番薯、南瓜等這類熱量不高的食物，其中的β胡蘿蔔素，能促進人體脂肪細胞的脂肪酸氧化作用，幫助減重順利。

6.補足膳食纖維

膳食纖維質具有維持腸道健康和增加糞便體積的功能，助緩解便秘。如果有宿便型小腹的人，可以多選擇牛蒡、山藥等這些含豐富纖維質的食物。

參考來源：早安健康／Daily Mail／天下雜誌／健康２.０