入廚貼士｜3分鐘快速解凍冰豆腐　軟綿彈牙又索汁加熱防爛2關鍵！

打邊爐、料理時才發現冰豆腐（蜂巢豆腐）未解凍？3分鐘將冰豆腐解凍，縱然質感有點改變，但強大的索水能力仍然保留，口感軟彈如百頁豆腐。

攝影：余曉彤



3分鐘冰豆腐解凍 質地軟彈索水能力強

冰豆腐（蜂巢豆腐）在打邊爐的餐桌上比一般豆腐還要受歡迎，因其結構有如海綿般，將湯底的精華全吸收，為本來平凡的豆腐增添幾分美味。製作蜂巢豆腐非常簡單，最需要的是耐性，大約2天的時間才完成。然而，往往因為忘記解凍而無法享用。解凍冰豆腐不只可在雪櫃，利用微波爐一樣可以，而且在解凍過程中熱力令嫩滑的豆腐質地改變成綿軟彈牙，有如百頁豆腐般又不帶油脂。

只需3分鐘將冰豆腐（蜂巢豆腐）解凍，有如百頁豆腐質地綿軟彈牙又「索」汁。

請按圖看快速解凍冰豆腐示範：

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微波爐火力慢慢調節 不宜過熱或加熱過長

利用微波爐的確可以加快食物退冰的速度，但同時需留意輸出功率，倘若輸出功率過大（超過600W）而加熱時間過長，會令豆腐底部變得溶溶爛爛。由於每個微波爐的輸出功率不一，建議使用500-600W或由最低的輸出功率開始嘗試，加熱時間以每分鐘作單位，避免浪費。

假如輸出功率太大或時間過長，豆腐會因加熱過度而溶爛。

為什麼光滑豆腐會成皺皮豆腐？

豆腐表面光滑，是因為它內藏不少水分，冷藏後其水分會凝結成冰，其體積比水的體積大，這令豆腐產生出無數的孔洞。當豆腐解凍，冰融化為水，內裏水分會從豆腐中慢慢流出，同時留下大小不同的孔洞，就如蜂巢般。另外，豆腐是由黃豆磨成豆漿後再凝固製成。當中的水分凝結成冰後便會與黃豆的成分分離，冰在豆腐中融化後流出，剩下的只有黃豆成分，所以豆腐呈黃色，黃豆味也更濃。

蜂巢豆腐因內部呈蜂巢狀而又會吸收湯汁，是吃火鍋時必有食材。（資料圖片）

參考資料：IG@reitoumama