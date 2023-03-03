豆腐食譜｜15分鐘家常菜五彩煎豆腐　煎豆腐不易爛減油彈3招

簡單小菜想想豆腐菜式，煎香硬豆腐佐飯不錯，掏空硬豆腐加顏色絢爛的材料一起煎，五彩煎豆腐另有一番滋味。



豆腐先出水 易煎減油彈

煎豆腐容易成功的第一步必要買硬豆腐，街市內可揀布包豆腐，超市有商品標註硬豆腐，它們一般都用石膏、鹽滷來凝固，質地綿密之餘亦較挺身。石膏的含鈣量也較高，可從由石膏製的豆腐中獲得鈣質。

成功的第二步，一定要吸乾水分。豆腐中有大量水分，有兩步可以將豆腐內的水分抽乾。一．用碗、碟等硬物壓在硬豆腐上，下方放置器皿用來盛載壓出的水分，全組放入雪櫃壓一晚「出水」以確保衛生。二．「出水」後用廚紙吸乾水分，要全部吸乾，豆腐下鍋時便不易彈油，而且更易煎至上色。

五彩煎豆腐（趙錦添、林志龍攝）

煎豆腐重耐性 勿頻頻翻轉

成功的第三步，煎豆腐不可以太省油，起碼要將油燙勻整個煎鍋，放豆腐入油鑊後，豆腐之間留點空隙不能亙相貼實，煎製時更不能翻來覆去，防止弄爛豆腐，一面先用中細火煎3分鐘左右，再觀察，夠金黃色後再翻至另一面續煎。

假如想將煎豆腐菜式弄得更別致，可以挑空豆腐中間，夾入顏色豐富的配菜，例如黃蘿蔔、餐肉/素餐肉、蔥段/京蔥、甜腐皮、蟹柳、腸仔之類，加點蛋液黏實，兩面煎香起菜。

煎豆腐要重耐性，勿頻翻轉。五彩煎豆腐（趙錦添、林志龍攝）

五彩煎豆腐食譜

攝錄、攝影：趙錦添、林志龍

剪接：葉思雅

美術︰賴文傑

示範︰尹嘉蔚

健康小貼士︰

豆腐有豐富的蛋白質、鈣、維他命E及卵磷脂等，有助預防心血管疾病，防衰老，對神經、血管及大腦的生長發育有益，預防老人癡呆症。



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香煎孜然豆腐食譜

豆腐不煎爛方法？ 買硬豆腐、抽或吸乾水、勿頻翻轉。 哪些豆腐有更多鈣質？ 用石膏製的豆腐。

【五彩煎豆腐】食譜

8件 1級難度 30分鐘

材料：硬豆腐1磚（220克）、素餐肉2塊、醃黃蘿蔔（細）1條、韭菜適量、甜腐皮1塊、雞蛋1-2隻、鹽1/4茶匙、胡椒粉1/4茶匙

做法：

1.將硬豆腐切塊，用廚紙印乾水，在豆腐中間裁出長方型並掏空。

2.切配料，長度跟裁出的豆腐相同。

3.雞蛋打散，加鹽、胡椒粉拌勻。

4.加熱油鑊，放入豆腐，細火煎4分鐘。

5.倒少量蛋液在豆腐中間，在完全凝固前放入配料，再添適量蛋液。

6.當一面煎實後，翻轉豆腐，用細火煎至上色完成。

不失敗秘訣︰

~用重物壓在硬豆腐上方，出水一晚令豆腐更乾爽，用廚紙印乾水防彈油。

~宜用易潔鑊防黏，細火煎豆腐時勿心急翻轉，豆腐耐火，即使煎製時間稍長也不易焦。

~用石膏作凝固材料的硬豆腐更易煎及不易散。