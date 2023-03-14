番茄食譜｜番茄唔炒蛋1食材替代更嫩滑　揀香甜番茄認住底部粒星?

早前多地鬧蛋荒，餐廳、家庭缺雞蛋使用，頻呼找代替品。如果家常菜「番茄炒蛋」沒有蛋怎麼辦？用一樣食材可代替，營養不差於雞蛋。營養師更提出，番茄不宜空肚食。



番茄燜腐竹 香嫩媲美炒蛋

食療養生專家王明勇在社交平台上指出，富含蛋白質的鮮腐竹（鮮豆皮）可代替雞蛋，「番茄燜豆皮」和「番茄炒蛋」一樣美味及營養高，豆皮更可以吸收番茄汁，又香又嫩。

鮮腐竹（VCG）

番茄燜豆皮做法，先將番茄洗淨去蒂，切大塊；蔥洗淨切青蔥花、蔥白。然後將橄欖油、放入鑊，以中火爆香，放入番茄塊、鮮腐竹、粟米粒、水、海鹽、紅冰糖拌炒煮3-5分鐘，最後加入青蔥花完成。

番茄6好處 不宜和青瓜同食

番茄本身含豐富的茄紅素、維他命A、C、D及礦物質，有助消除疲勞、增進食慾、預防癌症、心臟病、高血壓及促進皮膚健康等。據研究發現，生吃番茄能攝取較多的維他命C，但加熱後的茄紅素及其他抗氧化物含量會明顯增加。不過，吃番茄時不宜和青瓜同食！假如二者一起食用，番茄中的維他命C，會被青瓜中的酶破壞，不能達到補充營養的效果。此外，加熱太久後也不宜吃，避免有細菌滋生。

吃番茄時不宜和青瓜同食。（Unsplash）

揀甜番茄看底 白色星紋明顯多糖

當番茄愈紅，番茄紅素的含量愈高。番茄的美味取決於糖含量，瞧瞧番茄底部，立刻知道番茄是否夠多糖及夠甜。如果番茄的含水量愈少，吃起來糖分濃縮的效果更加明顯，甜度隨之增加。

番茄愈紅，番茄紅素的含量愈高。（Unsplash）

按圖了解挑出香甜番茄的技巧︰

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番茄生食/熟食好？ 生食蛋多維他命C、熟食多茄紅素。 番茄不可與什麼同吃？ 青瓜，因為青瓜有酶會破壞番茄中的維他命C，抵銷營養。

參考資料︰食療養生專家王明勇FB