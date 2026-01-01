早餐雞蛋熱量｜7款常吃蛋料理邊款最高卡路里？榜首榜尾相差近2倍
撰文：黃翠衣
早餐雞蛋熱量｜早餐總不能沒有蛋，然而煮蛋方法各式各樣，熱量因而各有不同，究竟哪樣最肥？最高卡路里？營養師解釋最常見的8款蛋料理，包括炒蛋、荷包蛋、溏心蛋、滷蛋、烚蛋、茶葉蛋、皮蛋、茶碗蒸蛋的熱量。
各種蛋料理熱量排行榜
營養師高敏敏在社交平台上分享，大眾的食蛋方式，炒蛋、荷包蛋、溏心蛋、滷蛋、烚蛋、茶葉蛋、皮蛋、茶碗蒸蛋當中的卡路里究竟有多少？
No.1 炒蛋114千卡/隻（加3大匙油）
炒蛋熱量最高，滑嫩的金黃炒蛋，用油特別多。
No.2 荷包蛋96千卡/隻（加1小匙油）
早餐常餐，用油也較多，燶邊荷包蛋的熱量更高；加熱時溫度調低，水溶性維他命損失較少。
No.3 烚蛋79千卡/隻
不需額外加油鹽，營養全面保留，蛋白質最易被人體吸收。
No.4 滷蛋74千卡/隻
滷蛋的鈉含量相對高，高血壓的人不宜吃太多，容易水腫的人也應少吃。
No.5 茶葉蛋73千卡/隻
茶葉蛋常泡在鍋裡很久，維他命B雜等營養會流失，愈深色愈高鈉含量，不建議高血壓、心血管疾病和腎病患者吃。
No.6 溏心蛋70千卡/隻
部分蛋黃和蛋白處於半生不熟或生的狀態，可能有細菌存在，建議腸胃功能不佳、免疫力差的人少食。
No.7 蒸蛋64千卡/隻（加水至100克）
蛋滑嫩易吸收，適合兒童及長者。
（卡路里以每隻/每份蛋估算）
