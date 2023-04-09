雞蛋卡路里｜7款常吃蛋料理熱量　炒蛋最高卡如何烹調利減肥？

據說清明、復活節的應節食物也是雞蛋，各樣煮蛋的方式，其中的熱量有幾多？營養師解釋最常見的8款蛋料理卡路里，包括炒蛋、荷包蛋、溏心蛋、滷蛋、烚蛋、茶葉蛋、皮蛋、茶碗蒸蛋。



香港消費雞蛋全球第一

全球消耗雞蛋的數字與日俱增，據2021年統計，香港消費雞蛋數量人均高達27公斤，保持首位；中國內地為21公斤；日本、墨西哥、荷蘭為20公斤。統計數據以千克為單位，一隻雞蛋的平均重量約55克。另據朝日新聞報導，2022年日本出口香港雞蛋量達約28,250噸，大概是4億多隻，佔雞蛋總出口量92%，4億隻蛋儼如築起高牆。

雖然日、台、英、美多地早前鬧蛋荒，香港的雞蛋市場依然穩定。雞蛋好比米飯，成大眾市民飲食主糧。實在有太多食品需要用上雞蛋，麵、麵包、蛋糕、早午餐、叉蛋飯、蛋治、常餐、拉麵、玉子燒、便利店滷蛋……五花八門，雞蛋早已攻克飲食界。營養界別也常提及蛋的健康價值，各樣煮蛋方式的熱量、蛋白質、膽固醇問題等，雞蛋與生活密切相關。

各種蛋料理熱量排行榜

營養師高敏敏在社交平台上分享緊扣大眾的食蛋方式，炒蛋、荷包蛋、溏心蛋、滷蛋、烚蛋、茶葉蛋、皮蛋、茶碗蒸蛋當中的卡路里究竟有多少？

No.1 炒蛋114千卡/隻（加3大匙油）

炒蛋熱量最高，滑嫩的金黃炒蛋，用油特別多。

炒蛋（尹嘉蔚攝）

No.2 荷包蛋96千卡/隻（加1小匙油）

早餐常餐，用油也較多，燶邊荷包蛋的熱量更高；加熱時溫度調低，水溶性維他命損失較少。

No.3 烚蛋79千卡/隻

不需額外加油鹽，營養全面保留，蛋白質最易被人體吸收。

日本主婦分享一個超方便的剝蛋殼方法，一次處理4至6隻。（尹嘉蔚攝）

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+ 13

No.4 滷蛋74千卡/隻

滷蛋的鈉含量相對高，高血壓的人不宜吃太多，容易水腫的人也應少吃。

No.5 茶葉蛋73千卡/隻

茶葉蛋常泡在鍋裡很久，維他命B雜等營養會流失，愈深色愈高鈉含量，不建議高血壓、心血管疾病和腎病患者吃。

茶葉蛋（馮嘉雯攝）

No.6 溏心蛋70千卡/隻

部分蛋黃和蛋白處於半生不熟或生的狀態，可能有細菌存在，建議腸胃功能不佳、免疫力差的人少食。

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+ 4

No.7 蒸蛋64千卡/隻（加水至100克）

蛋滑嫩易吸收，適合兒童及長者。

茶碗蒸（李思敏攝）

（卡路里以每隻/每份蛋估算）

每隻烚蛋有多少卡路里？ 約79千卡/隻 每隻溏心蛋有多少卡路里？ 約70千卡/隻

參考資料︰高敏敏營養師FB/朝日新聞/俄羅斯衛星通訊社