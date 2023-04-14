吃水果時間｜飯後果如毒藥增腸癌風險　1類生果選對時候吃助排毒

水果富含纖維和營養，給人感覺是健康食品，亦有不少人把飯後果視作生活習慣。但近日綠色力量創辦人之一的周兆祥博士，在一個健康頻道中表示吃飯後果如同吃慢性毒藥，吃水果的最佳時機應在上午，正值是身體的排毒時間。他亦展示了一個應季水果推介表，4月必食水果是芒果和菠蘿。



飯後果長期滯腸或增腸癌風險

周博士直言食飯後果如同慢性自殺，更形容餐廳食肆，在飯後送上果盤的行為，如同慢性謀殺，他認為飯後果的影響相當嚴重。水果含有豐富消化酶和纖維，容易消化，更可促進腸道健康防止便秘 。水果的消化時間短，如木瓜、西瓜等的水果，消化時間只需十五至二十分鐘。但正餐食物的消化時間長，米飯需要一至兩小時、雞肉、牛排等更需要三至五小時。

（圖片：健康嗎YouTube影截圖）

由於正餐後腸道佈滿各樣食物，需要長時間的消化分解，若在餐後吃水果，這些飯後果便會被擋着無法前行，被堵塞於腸道。而且水果易消化、糖分高，變相有機會在腸道內發酵，甚至發炎、潰瘍，最後有可能演變為癌症。周博士認為，常見殺手之一腸癌，正是與平日進食的次序有密切關係。

（圖片：健康嗎YouTube影截圖）

上午食水果最佳時機

周博士指上午是身體的排毒時間，適合吃水果，更特別點明最適合吃酸味水果。博士更提及早餐不適宜吃難消化的食物，包括午餐肉、煙肉、牛排等，但推薦喝點又鹹又濕的東西，例如白粥和日本麵豉湯。

4月芒果、菠蘿當造

不時不食，周博士相當強調水果要吃當造的重要。他舉例指香港一些酒店的自助早餐，一年四季都會有西瓜提供，但因為西瓜的功效為解暑，若在冬天進食，會令身體更感寒冷。

（圖片：健康嗎YouTube影截圖）

周博士同時提供一個應季水果推介表，當中4月的當造水果為芒果和菠蘿，兩者富含維他命C。周博士又教大家，只要去街市，觀察那些水果是最多、最靚和最便宜的，它們就是應季的當造水果，而且這些水果普遍農藥較少又美味，相當推薦大家吃。

資料來源：健康嗎YouTube頻道